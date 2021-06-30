Delta varyantı Almanya’da yaz tatili sezonuna gölge düşürüyor

ALMANYA’da okulların tatile girmesi ile yaz tatili dönemi başlarken, Alman Seyahat Acenteleri Birliği (DRV) ülkenin seyahat uyarılarını kaldırma kararı sonrasında haziran ayının ikinci haftasından itibaren kısa vadeli rezervasyonların hem Yunanistan hem de Türkiye için belirgin şekilde arttığını açıkladı. Bunun yanında turizm sektörü temsilcileri, şimdiye kadar yaz ayları için satışların kriz öncesi seviyenin sadece yüzde 25’ini denk geldiğini belirterek, çok sayıda Alman’ın Kovid Delta varyantının gündemde olmasının etkisiyle seyahat konusunda ‘tedirgin’ ve ‘kararsız’ kaldığını ifade ediyor.

DELTA VARYANTI YÜZDE 50

İlk kez Ekim 2020’de Hindistan’da tespit edilen Delta varyantı Avrupa’da en yaygın virüs haline gelmesi nedeniyle endişe yaratıyor. Bazı Alman siyasetçiler ve medya temsilcileri yaz tatili sonrası Kovid Delta varyantı vakalarının büyük oranda yükseleceğini savunurken, Almanya’ya dönen tatilcilerin ülkeye giriş koşullarıyla ilgili tartışmalar da dikkati çekiyor. Almanya’da bulaşıcı hastalıklar alanında çalışmalar yürüten Robert Koch Enstitüsü (RKI) ülkede yeni görülen koronavirüs vakalarında Delta varyantının payını yüzde 50 olarak tahmin ediyor.

PORTEKİZ RİSKLİ BÖLGE

Bu arada, Almanya’nın Delta varyantının hızla yayıldığı Portekiz’i yeniden ‘yüksek risk bölgesi’ ilan etmesi ve bu ülkede bulunan Alman turistleri Portekiz’i terk etmeye çağırması, Almanya’da seyahat konusunda tedirginliği ve kararsızlığı iyice artırdı. Portekiz’den Almanya’ya dönenler 2 doz aşılarını yaptırmış veya negatif testli bile olsalar 14 gün karantinada kalacak. Almanya’da Enfeksiyondan Korunma Yasası’nda yapılan değişiklikle hükümet, Federal Meclis’in onayı olmadan yeni seyahat kısıtlamaları getirebiliyor ve gerekli görülen durumlarda ülkeye giriş koşullarında değişiklik yapabiliyor. Ülkede bazı eyaletlerin başbakanları, Kovid-19 vaka sayılarının tekrar yükselmesini önlemek için sıkılaştırma çağrısında bulunsa da pazartesi günü hükümet ile yapılan toplantıda bu konuda sıkılaştırma kararı çıkmadı.

SEYAHAT SEKTÖRÜNDE KRİZ SONA ERMEDİ

Almanya Ekonomi ve Enerji Bakanı Peter Altmaier ve Alman hükümetinin turizm sorumlusu Thomas Bareiss ile dün bir araya gelen Alman turizm sektörünün temsilcileri, salgın nedeniyle yaşanan krizin seyahat sektöründe henüz sona ermediğini vurgulayarak, siyasetçilerden seyahatler konusunda ‘güvenilir’ olmalarını talep etti. DRV Başkanı Norbert Fiebig, yaptığı açıklamada, Almanya’da tatilden dönenlere negatif korona testi ile karantinadan muaf olma imkânı verilmesini gerektiğini savundu. Fiebig, “Sektör başından beri artan Kovid-19 testlerine aktif olarak dahil oldu ve gerekli altyapıyı kurarak testlerin yapılmasına güçlü bir destek verdi. Testler etkili ve başarılı bir konsept oldu” değerlendirmesinde bulundu.

NEGATİF TESTİ OLMAYAN UÇAĞA BİNMİYOR

Fiebig, Alman siyasiler arasında seyahat kısıtlamalarına ilişkin tartışmaların sektörde belirsizlikleri artırdığını vurguladı. Almanya’da pandemiyle mücadeleye yönelik önlemlerin ekonomi ve toplum için daha da geliştirilmesi gerektiğini belirten Fiebig, ekonominin ve özellikle seyahat endüstrisinin her alanda öngörülebilirliğe ihtiyacı olduğunu ifade etti. 2 doz aşılanmadıkça veya Kovid-19’dan iyileşmedikçe hiçbir yolcunun şu anda negatif korona testi olmadan bir uçağa binmediğini hatırlatan Fiebig, “Burada siyaset güvenilir kalmazsa, turizm girişimcilerin yeni yeni oluşan güveni tekrar sarsılacak” ifadesini kullandı.



“ALMANYA’YA GİRİŞ ŞARTLARI ‘GÜVENLİ SEYAHATİ’ SAĞLIYOR

27 turizm sektör temsilcisini bir araya getiren Turizm Çeşitliliği için İttifak (ATV) da İspanya, Yunanistan veya Türkiye gibi önemli seyahat ülkelerinin dönüşten sonra 14 günlük karantina zorunluluğu ile virüs varyantı bölgesi ilan edilmesi durumunda, bunun bir ‘felaket’ olacağı konusunda Alman federal hükümetini uyardı. Alman Hava Taşımacılığı Ekonomisi Birliği’nden (BDL) yapılan açıklamada ise Delta varyantı vakalarında endişe verici artışların yaşanmasına rağmen yaz seyahatinin tehlikeye girmesinin beklenmediği ifade edildi. BDL, buna sebep olarak da Almanya’ya giriş şartlarının “güvenli seyahati” sağladığını gösterdi.

DÖRDÜNCÜ DALGADA TURİZM İŞLETMELERİ AÇIK TUTULMALI

Almanya’da iç ve dış turizmin çatı kuruluşu olan Alman Turizm Endüstrisi Federal Birliği (BTW) ise sonbahardaki Kovid-19 salgın durumu hakkında endişeli olduklarını açıklayarak, Kovid-19’da dördüncü dalga durumunda turizm işletmelerinin açık tutulması çağrısında bulunuldu. Alman hükümetinin turizm sorumlusu Thomas Bareiss de Almanya’ya dönenler için giriş koşullarını sıkılaştırma önerileriyle ilgili olarak, “Daha fazla değişiklikle ilgili mevcut tartışma, insanları gereksiz yere rahatsız ediyor” değerlendirmesinde bulundu.