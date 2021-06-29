‘Delta’ oranı yüzde 50’ye çıktı

YENİ sayıların Robert Koch Enstitüsü (RKI) tarafından gelecek hafta çarşamba akşamı resmi olarak açıklanacağını belirten uzmanlar, ‘Delta’ varyantının özellikle aşı olmayanlar arasında yayıldığı, bu nedenle aşı kampanyasına hız verilmesini istedi. Konuyla ilgili daha önce açıklamada bulunan RKI Başkanı Lothar Wieler, Delta varyantının baskın virüs haline geleceğini duyurmuş, tüm vatandaşları aşı olmaya çağırmıştı. RKI tarafından açıklanan son rakamlara göre dün itibarıyla Almanya’da toplam 404 koronavirüs vakası tespit edildi. Son 24 saat içinde 57 kişi yaşamını yitirirken, Almanya genelindeki insidans değeri 5.4 olarak kayıtlara geçti.



ÜÇÜNCÜ DOZ YOLDA

Şimdiye kadar yapılan koronavirüs aşılarının zamanla etkisini yitirdiği, bu nedenle Federal ve Eyalet Sağlık Bakanları Konferansı’nda gelecek sonbahar aylarından itibaren aşıların tazelenmesi yönünde karar alındığı duyuruldu. Ayrıca, merkezi aşı istasyonlarının 30 Eylül’e kadar kapatılacak olmasından dolayı aile hekimleri ile iş yeri hekimlerinin aşılama sürecine daha aktif olarak dahil edilmesi planlandı. Sağlık uzmanlarının 4’üncü dalga uyarısına istinaden hazırlandığı belirtilen yeni Sağlık Bakanları Konferansı (GMK) raporunda, ‘Booster’ adı verilen uygulamayla aşı yükseltilmesine gidileceği, ekim ayından itibaren yapılması düşünülen üçüncü doz aşının ilk etapta yaşlılar yurdu, bakım evleri ve bağışıklık sistemi zayıf olanlar için öngörüldüğü vurgulandı.