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Avrupa
Murat TOSUN / BERLİN
Haber Giriş: 19.04.2021 - 11:44 | Son Güncelleme:

Delmenhorst Büyükşehir Belediye Başkanlığı’na Türk aday

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Delmenhorst Büyükşehir Belediye Başkanlığı’na Türk aday

Almanya’da eylül ayındaki Federal Meclis ve eyalet seçimlerinin yanı sıra birçok bölgede belediye seçimleri de yapılacak. Türkiye kökenli çok sayıda aday belediye seçimlerinde aday olurken, Aşağı Saksonya’ya bağlı Delmenhorst kentinde büyükşehir belediye başkanının belirleneceği yerel seçimler 12 Eylül’de yapılacak.

Delmenhorst Büyükşehir Belediye Başkanlığı’na Türk adayDelmenhorst’ta uzun süredir aktif siyasetin içinde yer alan ve liberal parti FDP’nin şubat ayında belediye başkanı adaylığını açıkladığı Murat Kalmış o günden beri seçimlere hazırlanıyor. 2002’den bu yana FDP üyesi olan Delmenhorst doğumlu Kalmış, adaylık sürecinde hem partisinden hem de Delmenhorst halkından büyük destek gördüğünü söyledi: “Delmenhorst’u iyi biliyorum, sorunlarını, eksiklerini, yapılması gerekenleri, hizmet ve kültür alanında yapılması gerekenleri yakından biliyorum. Bu zamana kadar birlikte çalıştığım başkanlarla güzel işler yaptık. Artık edindiğim birikim ve tecrübeyi Delmenhorst için kullanmak istiyorum. Ben Delmenhorst’ta büyüdüm. Çocukluğum, gençliğim burada geçti ve burada yaşıyorum. Ailem burada. Kendi şehrimde aday oldum. Hedefim, Delmenhorst ve Delmenhorstlular için en güzelini, en iyisini başarmaktır ve başaracağız da.”

 

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