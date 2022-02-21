‘Delilleri yok etmesin’ diye gözlenmiş!

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ZEIT gazetesi, Franco A.’nın uzun süredir istihbarat tarafından gözlenip dinlendiğini ve delilleri yok etmeye çalıştığı gerekçesiyle yakalandığını yazdı. Bir dönem hapiste tutulan ancak daha sonra serbest bırakılan Franco A., geçen hafta Fransa dönüşü Offenbach Tren Garı’nda tutuklanmıştı. Franco A.’nın çantasında yapılan aramada, gamalı haç çizimli bileklik, çok sayıda cep telefonu, kayıt cihazları bulunmuştu. Savcılık, Franco A.’nın delilleri yok etmeyi planladığı gerekçesiyle hakkında tutuklama kararı çıkarmıştı.

SİLAHLARIN YERİNİ SÖYLEMEDİ

Savcılık, aşırı sağcı görüşlere sahip olan Franco A.’nın aralarında 5 siyasetçinin de bulunduğu kişilere suikast ve bombalı saldırı planladığı gerekçesiyle iddianame hazırladı. Duruşması sırasında aralarında G3 tipi orduya ait bir silahın da bulunduğu bazı silahlara sahip olduğunu itiraf eden Franco A. ancak silahların yerini söylemedi.

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SİLAHLARI TESADÜFEN BULDUĞUNU SÖYLEMİŞTİ

Franco A., ilk olarak 2017 yılında gözaltına alınmadan önce Fransa’da konumlanan Alman-Franız Tugayı’nda görev alıyordu. Franco A., 2017 yılında Viyana Havalimanı’nın tuvaletinde sakladığı silahın ortaya çıkması üzerine gözaltına alınmış ve 2017 Nisan-Kasım ayları arasında gözaltında tutulmuştu. Franco A., sorgusunda silahı Viyana’da bir park alanında tuvaletini yaparken tesadüfen çalılıkların arasında bulduğunu ve Viyana Havalimanı’nın tuvaletine sakladığını söylemişti. Ancak Federal Mahkeme’nin acil suç şüphesinin olmadığına karar vermesi üzerine serbest bırakılan Franco A. daha sonra Frankfurt Eyalet Yüksek Mahkemesi’nde tutuksuz yargılanmaya başladı. Bir sonraki duruşma 24 Şubat’ta yapılacak.