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HABERLERAvrupa Haberleri

Delil yetersizliğinden tutuksuz yargılanacak

#Almanya#Klaus S.#Capri Sonne
Delil yetersizliğinden tutuksuz yargılanacak

Almanya’da Capri Sonne içecekleri, Lidl ve Hipp gibi üç büyük gıda markasına yönelik paket bomba gönderdiği şüphesiyle Heidelberg Mahkemesi’nde yargılanan Klaus S. adlı zanlı delil yetersizliği gerekçesiyle tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

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SANIK avukatı tarafından yapılan açıklamada 66 yaşındaki zanlının, olayın faili olmadığı belirtilerek, bir komşunun yanlış anlamasına kurban gittiği ifade edildi. Mahkemeye sunulan bilirkişi raporlarında Neu Ulm kentinde oturan müvekkili hakkında herhangi bir somut delil bulanamadığını kaydeden sanık avukatı, şubat ayında paket bombaları göndererek 4 kişinin yaralanmasına neden olan failin, büyük ihtimal başkası olduğunu söyledi. Bilirkişi raporlarını dikkate alan ceza savcılığının ise, her ihtimale karşı suçlamaya devam ettiği, ancak delillerin zayıf olmasından dolayı tutuklu bulunduğu Mannheim Cezaevi’nden çıkarılmasına karar verdiği bildirildi.

 

 

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#Almanya#Klaus S.#Capri Sonne