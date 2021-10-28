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HABERLERAvrupa Haberleri

DEİK ile BVMW arasında iş birliği anlaşması

#Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu#BVMW#Markus Jerger
DEİK ile BVMW arasında iş birliği anlaşması

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK)/Türkiye-Almanya İş Konseyi ile Alman Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeler Birliği (BVMW) arasında iş birliği anlaşması imzalandı. İmza törenine DEİK Başkanı Nail Olpak, BVMW Genel Müdürü Markus Jerger ve DEİK/Türkiye-Almanya İş Konseyi Başkanı Steven Young katıldı.

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DEİK Başkanı Olpak, imza töreninde yaptığı konuşmada, Alman ekonomisinin de KOBİ’ler üzerine inşa edilmiş bir ekonomi olduğunu söyledi. Tarihi bir toplantı yaptıklarını ifade eden Olpak, “Yapı olarak bizimle benzeşen bir altyapıları var. Onlar da gönüllü üyelikle çalışıyor. DEİK’te de gönüllü üyelik sistemi ile çalışıyoruz. Aynı şekilde iki kuruluş da kaynağını üyelerinden gelen desteklerle sağlıyor. Bu durum iki kuruluşu birbirine daha da yakınlaştırıyor. Almanya ile birlikte 2 senedir Afrika iş birliğini konuşuyoruz. Bugün tarihi bir başlangıç yapıyoruz. Afrika’da ortak iş birliğimiz devam edecek” dedi. Olpak, Almanya’nın Türkiye ile güçlü ekonomik ilişkileri olduğunu belirterek, “Almanya, bizim bir numaralı ekonomik partnerimiz. Bu sene yaklaşık 40 milyar dolarlık bir ticaret hacmimiz oluştu. Orta vadede hedefimiz 50 milyar dolar. Karşılıklı iş birlikleri ile yeni alanların açılacağını düşünüyorum” diye konuştu.

DEİK ile BVMW arasında iş birliği anlaşması
‘YENİ PAZARLARA GİRİLMELİ’
BVMW Genel Müdürü Markus Jerger de on yıllardır devam eden dostluğun gelecekte büyük bir potansiyele işaret ettiğini aktararak, şunları söyledi: “Sınır ötesi iş birliklerimizi de bu dostluk çerçevesinde ilerleteceğiz. Hem Türkiye hem Almanya’nın yeni pazarlara girmeleri gerekiyor hem de yeni teknolojileri kullanmaları gerekiyor. Yeşil dönüşüm ve diğer alanlarda birlikte hareket etmemiz gerekiyor. Gelecekteki iş birliğimizi güçlendirme amaçlı iki kurum, birbirine yönetici göndermeye karar verdi. Proje yöneticilerimiz karşılıklı olarak çalışacak. Gelecek yıl Türk-Alman İş Zirvesi düzenleme kararı aldık.”
DEİK/Türkiye-Almanya İş Konseyi Başkanı Steven Young ise dünyada tedarik zincirinde çok ciddi değişimler olduğunu ifade ederek, “Türk-Alman şirketlerinin ortak çalışmaları noktasında iş birliği yapıyoruz. Tedarik zinciriyle ilgili dünyada çok ciddi bir değişim var. Türkiye ve Almanya birlikte daha güçlü nasıl çalışmalar yapabilir, bunları konuşuyoruz” dedi.

 

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#Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu#BVMW#Markus Jerger

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