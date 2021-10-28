DEİK ile BVMW arasında iş birliği anlaşması

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DEİK Başkanı Olpak, imza töreninde yaptığı konuşmada, Alman ekonomisinin de KOBİ’ler üzerine inşa edilmiş bir ekonomi olduğunu söyledi. Tarihi bir toplantı yaptıklarını ifade eden Olpak, “Yapı olarak bizimle benzeşen bir altyapıları var. Onlar da gönüllü üyelikle çalışıyor. DEİK’te de gönüllü üyelik sistemi ile çalışıyoruz. Aynı şekilde iki kuruluş da kaynağını üyelerinden gelen desteklerle sağlıyor. Bu durum iki kuruluşu birbirine daha da yakınlaştırıyor. Almanya ile birlikte 2 senedir Afrika iş birliğini konuşuyoruz. Bugün tarihi bir başlangıç yapıyoruz. Afrika’da ortak iş birliğimiz devam edecek” dedi. Olpak, Almanya’nın Türkiye ile güçlü ekonomik ilişkileri olduğunu belirterek, “Almanya, bizim bir numaralı ekonomik partnerimiz. Bu sene yaklaşık 40 milyar dolarlık bir ticaret hacmimiz oluştu. Orta vadede hedefimiz 50 milyar dolar. Karşılıklı iş birlikleri ile yeni alanların açılacağını düşünüyorum” diye konuştu.