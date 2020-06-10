Değişen bir şey yok

BUNDESLIGA lideri Bayern Münih ve Avusturya milli takımı futbolcusu David Alaba, Bundesliga'da forma giyen siyahi futbolculara, ırkçılıkla mücadele etme çağrısı yaptı. Irkçılıkla savaşmak gerektiğini söyleyen 27 yaşındaki Alaba “Futbolcular olarak bizim de bu konuda bir şeyler yapmamız gerekir. Irkçılıkla mücadele etmek zorundayız. Herkesin çevresinde farklı etnik kökenden, farklı kültürden ve farklı ten renginden insanlar var. Bizler onları dinlemeli, onların endişelerini anlamayı öğrenmeliyiz” dedi. Bayern Münih'li futbolcular geçtiğimiz cumartesi günü Leverkusen ile oynadıkları 29. hafta maçına kollarına üzerinde 'Siyahların hayatı önemlidir' yazılı bantlar takarak çıkmış ve ırkçılığı protesto etmişlerdi. Protesto kararını tüm takım olarak aldıklarını söyleyen Alaba, kendisinin de ırkçı saldırılara ve ayrımcılığa maruz kaldığını anlattı. Bild Gazetesine konuşan Alaba “Ben bugün hatırlıyorum çocukluğumda ve gençlik yıllarımda ırkçılığa maruz kaldım. Başıma gelen bir tek olaydan bahsetmek istemiyorum. Ama biliyorum ki olaylar istisna değildir” dedi. Kendi konumu nedeniyle şimdilerde ırkçılık yaşamadığını belirten yıldız futbolcu, arkadaşlarının yaşadıkları ırkçı olayları bildiğini söyledi. Alaba “Onlardan başına gelenleri duyduğumda çocuklukta yaşadığım durumların değişmediğini görüyorum” dedi.