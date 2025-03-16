Değeri 5.5 milyar Euro... Çete çökertildi

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Ekvator’un liman kenti Guayaquil’de paralel olarak 50 farklı yere yapılan baskınlarda 36 uyuşturucu kaçakçısının yakalanarak gözaltına alındığı açıklanırken, daha önceleri Almanya ve İspanya’da aynı olayla ilgili olarak 16 kişinin gözaltına alındığı belirtildi. Kendi nakliyat şirketlerini kuran uyuşturucu kaçakçılarının Brezilya, Peru, Ekvator ve Panama üzerinden deniz yoluyla Belçika’nın Antwerpen, Hollanda’nın Rotterdam, Almanya’nın Hamburg kentlerine, Batı Afrika ve Fas üzerinden İspanya’ya, Cezayir, Tunus ve Libya üzerinden İtalya’ya oradan da kamyonlarla Almanya’ya uyuşturucu madde soktuğunun belirlendiğine dikkat çekildi. Yalnız 2023 yılında uyuşturcu kaçakçı çetesinin Antwerpen’e 116 ton, Rotterdam’a 59 ton ve Almanya’nın Hamburg limanına 43 ton kokain taşıdığından hareket edildiği de açıklandı.