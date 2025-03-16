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Değeri 5.5 milyar Euro... Çete çökertildi

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#Almaya#Uyuşturucu#AVRUPADAN HABERLER
Değeri 5.5 milyar Euro... Çete çökertildi
Oluşturulma Tarihi: Mart 16, 2025 11:49

Almanya’nın Baden-Württemberg Kriminal Dairesi elemanlarının Ekvator ve İspanya polisiyle yaptığı iş birliği sayesinde, 5.5 milyar Euro değerinde 73 ton kokain ele geçirildi.

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Ekvator’un liman kenti Guayaquil’de paralel olarak 50 farklı yere yapılan baskınlarda 36 uyuşturucu kaçakçısının yakalanarak gözaltına alındığı açıklanırken, daha önceleri Almanya ve İspanya’da aynı olayla ilgili olarak 16 kişinin gözaltına alındığı belirtildi. Kendi nakliyat şirketlerini kuran uyuşturucu kaçakçılarının Brezilya, Peru, Ekvator ve Panama üzerinden deniz yoluyla Belçika’nın Antwerpen, Hollanda’nın Rotterdam, Almanya’nın Hamburg kentlerine, Batı Afrika ve Fas üzerinden İspanya’ya, Cezayir, Tunus ve Libya üzerinden İtalya’ya oradan da kamyonlarla Almanya’ya uyuşturucu madde soktuğunun belirlendiğine dikkat çekildi. Yalnız 2023 yılında uyuşturcu kaçakçı çetesinin Antwerpen’e 116 ton, Rotterdam’a 59 ton ve Almanya’nın Hamburg limanına 43 ton kokain taşıdığından hareket edildiği de açıklandı.

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#Almaya#Uyuşturucu#AVRUPADAN HABERLER

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