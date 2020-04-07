Dedesi için film yaptı ‘EvdeKal’anlara hediye etti

YAŞAR Üniversitesi Film Tasarım Bölümü öğrencisi genç yönetmen Oğuzhan Boz, dedesi Nizamettin Boz’a ithaf ettiği ‘Kara Fırın’ isimli kısa filmini, koronavirüs nedeniyle sokağı çıkmaları yasaklanan ve yüksek risk grubunda yer alan yaşlılarımız evden çıkmasınlar diyerek sosyal medya üzerinden paylaşıma açtı. Boz, koronavirüs salgını nedeniyle ulus olarak zor zamanlardan geçtiğimizi belirterek, “Ülkemiz koronavirüs salgını ile mücadele ediyor, bu süreçte özellikle yaşlılarımız yüksek risk grubunda yer alıyor. Birlik ve beraberlik içinde hepimiz sorumluluk alarak üzerimize düşen görevleri yerine getirmeliyiz. Ben de dedeme ithafen yaptığım kısa filmimi evlerinden çıkamayan insanlarımız için sosyal medya platformları üzerinden yayınlamayı düşündüm, yeter ki kimse evinden çıkmasın. Biz gençler sorumluluklarımızın farkındayız, büyüklerimiz için elimizden geleni yapmaya hazırız” dedi.