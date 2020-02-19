‘Dedemin İnsanları’ Budapeşte’de sinemaseverlerle buluştu

KAPU Dernek Başkanı avukat Bedrettin Gürcan, etkinlikle ilgili yaptığı açıklamada, dernek olarak ülkede yaşayan öğrencilere yönelik kültürel programlar düzenlediklerini söyledi. Türk filmlerinin Macaristan’da büyük rağbet gördüğünü ifade eden Gürcan, filmleri İngilizce alt yazılı olarak gösterime sunduklarını da sözlerine ekledi.