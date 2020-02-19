AA / Fotoğraflar: Arşiv
Haber Giriş: 19.02.2020 - 10:16,
‘Dedemin İnsanları’ Budapeşte’de sinemaseverlerle buluştu
Budapeşte Yunus Emre Enstitüsü (YEE) ile Türk-Macar Öğrenci Derneği (KAPU) tarafından düzenlenen programda, ‘Dedemin İnsanları’ filmi gösterildi. Yönetmenliğini Çağan Irmak’ın yaptığı film izleyiciden büyük ilgi gördü.
KAPU Dernek Başkanı avukat Bedrettin Gürcan, etkinlikle ilgili yaptığı açıklamada, dernek olarak ülkede yaşayan öğrencilere yönelik kültürel programlar düzenlediklerini söyledi. Türk filmlerinin Macaristan’da büyük rağbet gördüğünü ifade eden Gürcan, filmleri İngilizce alt yazılı olarak gösterime sunduklarını da sözlerine ekledi.
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