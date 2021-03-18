‘Dedem telefonda ağlayarak...’

KORANA salgınının ele alındığı programın konukları CDU Genel Başkanı Armin Laschet, SPD milletvekili Karl Lauterbach, ARD televizyonu eski ana haber spikeri Ulrich Wickert ile gazeteciler Kristina Dunz ve Alexandra Föderl-Schmid oldu. Geçen yıl koronavirüsüne yakalanan İlkay Gündoğan, programa Manchester’den bağlandı. İngiltere Premier Ligi’nde Manchester City takımında oynayan İlkay, virüse yakalandıktan sonra genç yaşına ve sporcu olmasına rağmen zor bir süreç geçirdiğini söyledi. Dedesiyle bu süreçte yaşadığı bir anısını da anlatan İlkay, “80’lerine dayanan dedem, benim sağlığımdan endişe duyduğu için telefonda ağlayarak konuştu ve bana dikkat etmem tavsiyesinde bulundu. Dedemle yaşadığım bu anı hiçbir zaman unutmayacağım. Riskli grupta bulunan ve başka hastalıkları olan dedem arayıp torunundan endişe etti” dedi.

Joachim Löw’ün Avrupa Şampiyonası’ndan sonra görevi bırakacak olmasını da değerlendiren İlkay, “Löw’e çok şey borçluyum. Beni 20 yaşımdayken milli takıma aldı. Löw’ün son aylarında milli takımı bırakırken hak ettiğini alması için elimden gelen her şeyi yapacağım. Bunu da en iyi Avrupa Şampiyonası’nda üstün başarı göstererek yapabilirim” dedi.