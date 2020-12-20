DEAŞ’lıların eş ve çocukları Almanya’ya getirildi

BASINDA yer alan haberlere göre getirilenlerin büyük bölümü, Suriye’nin doğusunda Kürt güçlerinin kontrolündeki kamplarda tutulan kadınlar ve küçük yaştaki çocuklar. Çocukların büyük bölümünün yetim oldukları belirtildi. DEAŞ’lıların eşlerine ve çocuklarına yolculuk boyunca Federal Polis görevlilerinin eşlik ettiği bilgisi de haberlerde yer aldı. Dışişleri Bakanlığı yetkilileri konuyla ilgili bilgi vermezken, soruları da yanıtsız bıraktı. Geçen yıl kasım ayında da Suriye ve Irak’taki kamplarda tutulan DEAŞ’lı teröristlerin eşleri ile çocukları Almanya’ya getirilmişti. Savcılar, Almanya’ya getirilen kimi kadınlara yönelik, terör örgütüne yardım ve yataklık yapmak ile üye olmaktan soruşturma yürütmüş, iddianame hazırlamıştı. Haklarında iddianame hazırlananlar arasında Türkiye kökenliler de vardı.