DEAŞ’lıların eş ve çocukları Almanya’ya getirildi
Alman hükümeti, terör örgütü DEAŞ saflarında savaşmak üzere Suriye ve Irak’a giden çok sayıda teröristin eşini ve çocuklarını geri getirdi. Alman basınında yer alan bilgilere göre geri getirilenlerin sayısı çocuklarla birlikte 15’i buluyor. Dönen kadınlar arasında örgüte yardım ve yataklık edenlerin olduğu da sanılıyor.
BASINDA yer alan haberlere göre getirilenlerin büyük bölümü, Suriye’nin doğusunda Kürt güçlerinin kontrolündeki kamplarda tutulan kadınlar ve küçük yaştaki çocuklar. Çocukların büyük bölümünün yetim oldukları belirtildi. DEAŞ’lıların eşlerine ve çocuklarına yolculuk boyunca Federal Polis görevlilerinin eşlik ettiği bilgisi de haberlerde yer aldı. Dışişleri Bakanlığı yetkilileri konuyla ilgili bilgi vermezken, soruları da yanıtsız bıraktı. Geçen yıl kasım ayında da Suriye ve Irak’taki kamplarda tutulan DEAŞ’lı teröristlerin eşleri ile çocukları Almanya’ya getirilmişti. Savcılar, Almanya’ya getirilen kimi kadınlara yönelik, terör örgütüne yardım ve yataklık yapmak ile üye olmaktan soruşturma yürütmüş, iddianame hazırlamıştı. Haklarında iddianame hazırlananlar arasında Türkiye kökenliler de vardı.
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle