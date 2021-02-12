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Avrupa
BERLİN / Fotoğraf: AFP
Haber Giriş: 12.02.2021 - 17:38 | Son Güncelleme:

DEAŞ bağlantılı 13 Suriyeli gözaltına alındı

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DEAŞ bağlantılı 13 Suriyeli gözaltına alındı
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Almanya ve Danimarka’da DEAŞ bağlantılı oldukları gerekçesiyle 13 Suriyeli gözaltına alındı.

GÖZALTINA alınanlardan ikisinin Almanya’da yaşadığı belirtildi. Federal İçişleri Bakanı Horst Seehofer, Suriyelilerin Almanya veya Danimarka’da terör eylemi planladığının tahmin edildiğini belirtti. Seehofer, “Güvenlik birimlerimiz yine bir terör saldırısını engelledi. Avrupalı partnerlerimizle dikkat çekmeden çok dikkatli işbirliği yapıldı” dedi.

KİMYASAL MADDE BULUNDU
Suriyelilerin evinde yapılan aramada bomba yapımında kullanılan kimyasal madde bulunduğu kaydedildi. Baskında ayrıca DEAŞ bayrağı ve silah da ele geçirildi. Almanya’ya istihbaratın yurt dışından geldiği belirtildi.

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