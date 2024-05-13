DB’ye, aşırı sağa karşı angajmana ödül

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ALMANYA’da demokrasiye tehdit olarak görülen sağ popülist Almanya için Alternatif’e (AfD) karşı köklü partilerin tepkileri artarken, ülkenin önde gelen işletmeleri de isyan etmeye başladı. Aralarında Alman Demir Yolları (DB), Volkswagen (VW), Mercedes, Porsche, Evonik, Deutsche Bank (Alman Bankası) ve dev vida şirketi Würth’ün de bulunduğu 69 büyük şirket ve kuruluş, Alman ekonomisine ve refahına zarar verdiği gerekçesiyle AfD’ye karşı açık bir biçimde tavır aldılar. DB kısa bir süre önce “Bugün hepimiz ayağa kalkmalıyız” diyerek herkesi AfD’yi protesto etme çağrısında bulunurken, VW ve Porsche yetkilileri şubat ayında aşırı sağa karşı Wolfsburg’da düzenlenen protesto gösterisine katılarak AfD’ye karşı açık bir tavır sergiledi. “Vida Kralı” olarak bilinen Almanya’nın en zengin iş insanlarından Reinhold Würth de 25 bine yakın çalışanına mart ayında birer mektup göndererek “AfD’ye oy vermeyin” çağrısında bulundu.

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EKONOMİ İÇİN TEHDİT

Deutsche Bank Başkanı Christian Sewing, Davos Ekonomi Zirvesi’nde Yahudi düşmanlığı ve aşırı sağa karşı çok açık bir biçimde cephe alırken, sağ popülistlerin yaklaşımları yüzünden yurt dışından Almanya’ya kalifiye eleman getirilmesinin her geçen gün zorlaştığına dikkati çekti. Almanya’nın önde gelen kimya şirketlerinden Evonik’in Yönetim Kurulu Başkanı Christian Kullmann ise daha açık konuştu ve AfD’nin özgürlükçü demokrasi için bir tehdit ve tehlike oluşturduğunu vurguladı. Kullmann, “Bu kahverengi ayak takımı ekonomi için de tehdittir. Kim AfD’yi seçerse, iş yerlerini tehlikeye düşürür” uyarısında bulundu.

IRKÇILIK VE DIŞLAMAYA KARŞIYIZ

6-9 Haziran tarihlerinde yapılacak Avrupa Parlamentosu (AP) seçimleri öncesi hoşgörü ve çeşitlilik gibi değerlere önem veren Alman Sendikalar Birliği (DGB) ve Alman Sanayi Federal Birliği öncülüğünde 30 şirket bir araya gelerek “Biz değerleri savunuyoruz” sloganıyla aşırı sağa karşı yeni bir kampanya başlattılar. Her ne kadar “AfD’ye oy vermeyin” çağrısında bulunmasalar da “Biz, kin, nefret, ırkçılık ve dışlamaya karşıyız. Biz, hoşgörü ve demokrasiden yanayız. Biz, özgürlükten ve Avrupa’dan yanayız” diyerek sağ popülistlerin desteklenmemesi sinyali verdiler.

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DB’YE ÖDÜL

Sağ popülist AfD’ye karşı açık bir tutum sergileyen Alman Demir Yolları (DB), aylardır sürdürdüğü bu angajman nedeniyle ödül kazandı. “Sevgili yolcularımız, normal olarak mümkün mertebe rahat bir yolculuk yapmanız için çaba gösteriyoruz. Ama bugün rahatsız etmek, rahatsız olmak istiyoruz. Çünkü bugün konu demokrasidir, demokrasiye sahip çıkmaktır. Bugün hepimiz ayağa kalkmalıyız” diyerek halkı AfD’yi protesto etmeye çağıran DB, ‘Düşünce Liderliği Ödülü’ne (Thought Leadership Award) layık görüldü. Geçen yıl ekim ayında sosyal medyada “DB ancak derin bir uykudan uyanabilir” paylaşımında bulunan AfD’li Federal Meclis milletvekili Beatrix von Storch’a yine sosyal medyada fotoğrafını da yayınlayarak, “Her şeye rağmen varmak istediğiniz yere ulaştığınız için memnuniyet duyduk. Ama ne yazık ki, dönüş seferi iptal” paylaşımında bulunan DB’nin en yüksek puanı elde ettiği belirtildi.