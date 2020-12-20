DB’nin zararı 13 milyar euro

KRİZ başladığında şirketin zararının 13 ila 14 milyar euro olacağının tahmin edildiğini hatırlatan hükümetin demiryolları politikası danışmanı Enak Ferlemann, “Maalesef bizim en iyi senaryomuz yerine en kötü senaryo gerçekleşti. Eğer korona önlemleri sürerse, zarar daha fazla olur. Ocak, şubat ve mart aylarına kadar kısıtlamalar sürer ve gelecek sonbaharda yeniden sıkıntı yaşanırsa, zararın ne kadar olacağını yeniden araştırmak gerekecek. Yeni planlamaya ihtiyaç duyulacak” dedi.

Demiryollarının sadece yolcu taşımadan dolayı değil, yük taşımada da önemli miktarda kayıp yaşadığı kaydedildi. DB, 30 milyar euroluk borç sınırını geçen hafta aldığı kararla 35 milyara euroya çıkardı.