DB, yabancı makinist arıyor

Haberin Devamı

DW Türkçe’nin haberine göre şirket, bu yıl yaklaşık 30 bin yeni personel almayı planlıyor. Demiryolu işletmeleri birliği Allianz Pro Schiene’ye göre, çevre ve iklim koruma açısından da önemli olan ulaşım dönüşümünün başarıyla gerçekleşebilmesi için her yıl 5 bin ila 10 bin ek makiniste gereksinim var. Ancak mevcut durumda yılda bin ila 2 bin yeni çalışan işe alınabiliyor. Makinistlerin yanı sıra elektronikçiler, ray işçileri, inşaat mühendisleri, kamyon ve otobüs şoförleri ile üstyapı montajcıları da aranıyor. DB İnsan Kaynakları Müdürü Kerstin Wagner, Alman iş gücü piyasasının dramatik bir şekilde değiştiğini ve göçün bu sorunun çözümünün önemli bir parçası olduğunu vurguladı.

AÇIK BÜYÜYORAlman Ekonomi Enstitüsü’nün (IW) Yetenek Merkezi (Kofa) tarafından yapılan bir araştırma, Almanya’da ulaşım sektöründeki nitelikli iş gücü açığının giderek arttığını gösterdi. Alman Ulaşım Şirketleri Birliği de otobüs ve tramvay sürücülerine olan acil ihtiyaca sürekli dikkati çekiyor. Birlik, söz konusu alanlardaki sürücü açığının Berlin’de otobüs seferlerinin azaltılmasına yol açtığını bildirdi. DB’den yapılan açıklamada son olarak 13 Mısırlı makinistin önümüzdeki haziran ayında DB Regio Bayern’de çalışmaya başlayacağı bildirildi. Mısırlı makinistler, Kahire ve Münih’te dil kursları ve mesleki eğitimleri aldı.