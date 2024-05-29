DB, yabancı makinist arıyor

Güncelleme Tarihi:
DW Türkçe’nin haberine göre şirket, bu yıl yaklaşık 30 bin yeni personel almayı planlıyor. Demiryolu işletmeleri birliği Allianz Pro Schiene’ye göre, çevre ve iklim koruma açısından da önemli olan ulaşım dönüşümünün başarıyla gerçekleşebilmesi için her yıl 5 bin ila 10 bin ek makiniste gereksinim var. Ancak mevcut durumda yılda bin ila 2 bin yeni çalışan işe alınabiliyor. Makinistlerin yanı sıra elektronikçiler, ray işçileri, inşaat mühendisleri, kamyon ve otobüs şoförleri ile üstyapı montajcıları da aranıyor. DB İnsan Kaynakları Müdürü Kerstin Wagner, Alman iş gücü piyasasının dramatik bir şekilde değiştiğini ve göçün bu sorunun çözümünün önemli bir parçası olduğunu vurguladı.