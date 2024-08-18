DB açıkladı: ‘Seferlerin yarısı iptal olacak’

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ALMAN Demir Yolları (DB), Berlin-Hamburg arasındaki rayların 74 kilometreyi bulan bölümünde meydana gelen yıpranmalar nedeniyle dünden itibaren tamir çalışmalarının başlatıldığını ve iki kent arasındaki hızlı tren seferlerinin yarısının iptal edileceğini açıkladı. Bazı kesimlerde gidiş-dönüş raylarından biri kullanılmayacağı için Berlin-Hamburg arasındaki her iki hızlı tren seferinden birinin iptal edileceği duyuruldu. 14 Aralık’a kadar sürmesi planlanan çalışmalar nedeniyle iki kent arasındaki bazı bölgelerdeki banliyö tren seferlerinde de aksamalar yaşanacağına dikkat çekildi. Günde 30 bine yakın kişinin yolculuk ettiği Berlin-Hamburg arasındaki seferler, tamiratlar nedeniyle en az 45 dakika daha uzun sürecek. Öte yandan, başkent Berlin ile Hamburg arasındaki seferlerde, raylarda güvenlik sistemi çalışmaları nedeniyle gelecek yıl ağustos ayından itibaren 2026 nisan ayına kadar iptaller yaşanacağı da açıklandı.