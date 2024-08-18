×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERAvrupa Haberleri

DB açıkladı: ‘Seferlerin yarısı iptal olacak’

Güncelleme Tarihi:

#Almanya#Demir Yolları#AVRUPADAN HABERLER
DB açıkladı: ‘Seferlerin yarısı iptal olacak’
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 18, 2024 12:12

Raylarda tamirat nedeniyle günde 30 bin kişinin seyahat ettiği Berlin-Hamburg arasındaki hızlı tren (ICE) seferlerinde 4 ay boyunca iptaller yaşanacağı duyuruldu.

Haberin Devamı

ALMAN Demir Yolları (DB), Berlin-Hamburg arasındaki rayların 74 kilometreyi bulan bölümünde meydana gelen yıpranmalar nedeniyle dünden itibaren tamir çalışmalarının başlatıldığını ve iki kent arasındaki hızlı tren seferlerinin yarısının iptal edileceğini açıkladı. Bazı kesimlerde gidiş-dönüş raylarından biri kullanılmayacağı için Berlin-Hamburg arasındaki her iki hızlı tren seferinden birinin iptal edileceği duyuruldu. 14 Aralık’a kadar sürmesi planlanan çalışmalar nedeniyle iki kent arasındaki bazı bölgelerdeki banliyö tren seferlerinde de aksamalar yaşanacağına dikkat çekildi. Günde 30 bine yakın kişinin yolculuk ettiği Berlin-Hamburg arasındaki seferler, tamiratlar nedeniyle en az 45 dakika daha uzun sürecek. Öte yandan, başkent Berlin ile Hamburg arasındaki seferlerde, raylarda güvenlik sistemi çalışmaları nedeniyle gelecek yıl ağustos ayından itibaren 2026 nisan ayına kadar iptaller yaşanacağı da açıklandı.

DB açıkladı: ‘Seferlerin yarısı iptal olacak’

Haberle ilgili daha fazlası:
#Almanya#Demir Yolları#AVRUPADAN HABERLER

BAKMADAN GEÇME!