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Avrupa
BERLİN / Fotoğraflar: dpa
Haber Giriş: 26.04.2020 - 14:28,Son Güncelleme:

‘Dayanışma vergisi hemen kalksın’

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‘Dayanışma vergisi hemen kalksın’
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Bavyera Eyalet Başbakanı Markus Söder, eski Doğu Almanya’nın kalkınması için ödenen kısa adı Soli olan dayanışma vergisinin hemen kaldırılmasını istedi.

FOCUS online’a konuşan Bavyera Eyalet Başbakanı Söder, dayanışma vergisinin tamamıyla ve hemen kalkmasının en doğru mesaj olacağını söyledi. Söder, elektrikli otomobiller için devletin vereceği prim miktarının da 6 bin Euro’dan 10 bin Euro’ya çıkarılmasını istedi. Siyasetin insanlara korona tehlikesinin artık kalmadığı mesajı vermesinin çok yanlış olacağı uyarısında bulunan Söder “Yakın bir gelecekte koronasız bir hayat henüz görünmüyor” dedi.

 

 

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