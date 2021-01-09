Dayanışma vergisi büyük ölçüde kalktı

ÇEYREK asırdır, vergi mükelleflerinden, gelirlerinin yüzde 5.5 oranında ek olarak kesilen dayanışma vergisinden muaf gelir miktarı, “1995 Dayanışma Vergisi’ni Kademeli Olarak Kaldırma” yasası kapsamında, 2021 yılında hissedilir derecede artırıldı. Buna göre, tek başına yaşayan sigortalı çalışanlardan, 2020 yılının sonuna kadar 972 euronun üzerinde kazanç elde edenler, dayanışma vergisine tabiydi. Bu sınır bekarlarda 16.956 euro seviyesine yükseltildi. Evlilerde ise dayanışma vergisinden muaf gelir miktarı yıllık 1944 eurodan 33.912 euroya çıkarıldı.

ÜST GELİR GRUBUNDAKİLER

Vergi ödeyenlerin yüzde 6.5’ini, yani yıllık kazancı yüksek olanları da yeni yılda vergi kolaylığı bekliyor. Yüksek kazançlı bekarlarda, dayanışma vergisi muafiyeti için baz alınan asgari kazanç miktarı yıllık 73 bin eurodan 109 bin euro seviyesine çekildi. Federal Maliye Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, dayanışma vergisinden muaf olmayanların oranı vergi mükellefleri arasında yüzde 3.5 olarak bildirildi. Buna göre, vergiye tabi yıllık kazanç miktarı bekarlardan 96 bin 409 euro, evlilerden ise 192 bin 818 euro ve üzerinde kazanç sağlayanlar, dayanışma vergi muafiyetinden yararlanamazlar.

SERMAYE GELİRLERİ

Vergiye tabi sermaye gelirleri elde edenlerin dayanışma vergisi mükellefiyeti yeni yılda da devam edecek. Örneğin hisse senetlerinden veya fon satışlarından faiz geliri elde eden yatırımcıların 801 euroyu aşan miktarda gelir elde etmeleri halinde, işlemi yapan banka sadece yüzde 25 oranında muvazene vergisi alıkoymakla kalmıyor, aynı zamanda yüzde 5.5 oranında dayanışma vergisi kesiyor.

NAFAKA AVANSLARI ARTIYOR

Annesi veya babası ile birlikte yaşayan, hiç geliri olmayan veya düzenli bir şekilde gelir elde etmeyen çocuklar için yapılan nafaka ödeme miktarları da bu yılın başından itibaren artırıldı. Bilindiği gibi bu durumlarda, devlet haksahibi çocuğa nafaka avansı ödüyor, ancak bunu daha sonra çalışan anne veya babadan geri alıyor. Alman Devleti’nin, yaşa bağlı olarak belirlediği nafaka miktarları için baz aldığı asgari geçim sınırlarını da artırdığını hatırlatmış olalım. 1.1.2021’den itibaren ödenen aylık nafaka avansları, yaşa bağlı olarak şu şekilde belirlendi:

İŞTE YENİ TABAN MİKTARLARI

0-5 yaş arası çocuklar için 174 euroya kadar (2020’de bu miktar 160 euroydu)

6-11 yaş arası çocuklar için 232 euroya kadar (2020’de bu miktar 220 euroydu)

12-17 yaş arası çocuklar için 309 euroya kadar (2020’de bu miktar 293 euroydu)

12 yaşına kadar olan çocuklar, devletten nafaka avansı almak için süre kısıtlamasına tabi değil. 13 ile 18 yaş arasındaki çocuklar ise, sadece belirli koşullar altında devletten nafaka için avans talebinde bulunabiliyor.

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