Dayanışma gecesinin geliri depremzede çocuklara

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GRIESHEIM Saalbau Salonu’nda düzenlenen etkinlikte elde edilen gelir, 6 Şubat 2023’te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen çocukların eğitim masraflarına destek olmak amacıyla kullanılacak. Organizasyonu düzenleyen Frankfurt Gaziantepliler Derneği, sosyal sorumluluk projelerine olan katkısıyla dikkat çekti. Programa; Hessen milletvekili Turgut Yüksel, THY Frankfurt Şube Müdürü Serkan Binyar, Frankfurt Türk Sinema Festivali Başkanı Hüseyin Sıtkı, Türk Müziği Gönül Dostları Derneği Başkanı Selma Ateş, Frankfurt Türk Tiyatro Derneği Başkanı Kamil Kellecioğlu, Deva Hastanesi sahibi Beyhan Tahmazoğlu, Hamburg ve Düsseldorf Gaziantepliler Derneği Başkanları, Hessen Türk Dernekleri İnisiyatif Platformu Sözcüsü Dr. Hüseyin Kurt ve iş insanları başta olmak üzere çok sayıda Gaziantepli ve STK temsilcisi katıldı.

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GAZİANTEP’İN ÖZELLİKLERİ VURGULANDI

Etkinliğin açılış konuşmasını yapan Frankfurt Gaziantepliler Kültür Derneği Genel Sekreteri Güzin Bakışoğlu Gaziantep’in tarihsel ve kültürel zenginliklerine değinerek, şehrin bağımsızlık mücadelesindeki rolüne dikkat çekti. “Gaziantep, Ulu Önder Atatürk’ün nüfusa kayıtlı olduğu üç ilden biri olma onuruna sahip ve sanayi, ticaret, tarih ile kültürün harmanlandığı bir diyar” diyen Bakışoğlu, katılımcılara teşekkür etti.

HEPİMİZ GAZİANTEPLİYİZ

Frankfurt Gaziantepliler Derneği Başkanı Ökkeş Toy, dayanışma ve birlikteliğin önemini vurguladı. Toy, “Bugün burada hepimiz Gaziantepliyiz” diyerek, derneğin kurulduğu 2005 yılından bu yana sosyal sorumluluk projeleriyle çocukların eğitimine destek sağlama çabalarının sürdüğünü belirtti. Toy, “Frankfurt Gaziantepliler Derneği’nin bu anlamlı organizasyonu, kültürel bir etkinlik olmanın ötesinde depremzede çocukların eğitimine uzanan bir yardım eli oldu” dedi.

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AÇIK ARTIRMADAN EĞİTİME DESTEK

Etkinlikte Gaziantep kültürünü tanıtan bir film gösterilirken, düzenlenen açık artırma yoğun ilgi gördü. Mehmet Kaleoğlu imzalı Gaziantep forması 250 Euro’ya Celal Dinçer tarafından satın alındı. Ayrıca THY Frankfurt Müdürlüğü’nün 2 kişilik bilet hediyesi, Deva Hastanesi’nin Check-Up paketleri ve Ordu İl Kültür Müdürlüğü’nün 4 kişilik konaklama çekilişi büyük ilgi topladı.

EL SANATLARI VE TÜRK HAT SANAT SERGİSİ İLGİ GÖRDÜ

Etkinlikte yerel sanatçı Faruk Lök, Gaziantep türküleriyle geceye renk katarken, sanatçılar Nurseli ve Mustafa Uğur performanslarıyla dinleyicilere unutulmaz bir gece yaşattı. Katılımcılar Gaziantep mutfağının lezzetlerini tatma imkânı bulurken, Gaziantep El Sanatları Sergisi, çocuklar için yüz boyama etkinlikleri ve Türk hat sanatı çalışmaları da yoğun ilgi gördü.

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GECENİN ANISI TOPLU FOTOGRAF ÇEKİMİYLE SONLANDI

Frankfurt Gaziantepliler Derneği’nin dayanışma gecesi, sadece bir kültürel etkinlik olmakla kalmayıp, depremzede çocuklara uzanan bir yardım eli oldu. Başkan Ökkeş Toy, “Cumhuriyetimizin 101. yılını kutladığımız bu anlamlı gecede, dayanışmanın gücünü bir kez daha hissettik. Yaşasın Cumhuriyet” dedi. Etkinlik sonrası yönetim kurulu üyeleri, protokol ve misafirler birlikte hatıra fotoğrafı çektirdi.