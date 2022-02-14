Day-Mer 21. Olağan Kongresi’ni gerçekleştirdi

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TOTENHAM semtindeki Londra Toplum Merkezi salonunda düzenlenen kongreye çok sayıda yabancı sendika temsilcisi de katıldı. Kongreye üyelerin ilgisi yoğun oldu. Day- Mer’in, 1000 civarında kayıtlı üyesi bulunuyor. Konuklar arasında Dersim- Der’den Hasan Polat, Pazarcıklılar Derneği’nden Mustafa Sevran, Kırkısraklılar Derneği’nden Bülent Cem Ersoy, Göçmen İşçiler Derneği’nden (Gik- Der) Helin Peköz, Fırat Karaboyun ve İngiltere Alevi Kültür Merkezi ve Cemevi’nden de bir yetkili yer aldı. Day- Mer Başkanı Aslı Gül açılış konuşmasında, iki yıl önce koronavirüs salgını dolayısıyla ilgi odağı olan Day- Mer’in bu süreç içerisinde başarılı bir çalışma yürüttüğünü ifade etti.

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Daha sonra toplantıyı yönetmek üzere divan seçimleri yapıldı ve divan başkanlığına Feyzullah Cinpolat seçildi. Divan kurulu üyeliklerine de Sarya Tunç ve Selvi Özdemir seçildi. İngiltere İşçi Partisi’nin bir önceki lideri Jeremy Corbyn ve Haringey Belediyesi lideri Peray Ahmet’in mesajlarının okunması ardından aralarında UNITE ve RMT sendikaları yöneticileri de yer aldığı çok sayıda görevli birer konuşma yaptı. Day- Mer Yönetim Kurulu Üyesi Çağdaş Canbolat’ın son 2 yılda kriz ve pandeminin insanları nasıl etkilediğine dair kısa bir konuşma gerçekleştirdi.

2020- 2022 genel faaliyet raporları okunduktan sonra seçimler yapıldı. Yapılan seçimler sonrası Aslı Gül, Anıl Duman, Güllü Kuşçu, Ceren Sağır, Mehtap Gül, Metin Sağır, Çağdaş Canbolat, Elif Karabulut ve Orhan Dil iki yıl görev yapacak yönetim kuruluna seçildi.