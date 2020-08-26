‘Davetli sayısı düştü, takılar azaldı... Bari kır düğünlerini yasaklamayın’

BERLİN’de bir yıldır evlenmeyi planlayan Özge ve Maksim de kır düğününü tercih etti. Göl kenarında, ormanlık alanda düğünlerini yaptıklarını belirten gelinin amcası Hüseyin İşlek, şunları söyledi: “Daha büyük katılımlı düğün planlamıştık. Ancak kurallar buna izin vermedi. Türkiye’den davetliler gelecekti. Korona önlemleri nedeniyle vize alamadılar. Bize 50 kişiye kadar düğün yapabileceğimizi söylediler. Biz de kızımızı ve oğlumuzu daha fazla bekletmemek için düğünü yaptık. Sosyal mesafe kurallarına da uyuldu. İkinci bir düğünü de İstanbul’da planlamıştık. Ancak salgın nedeniyle gençlerin bu hayali gerçekleşemedi. İstanbul’daki dost ve akrabalarımız da çocuklarımızın mutluluğuna uzaktan ortak oldular.” dedi. ‘NİKÂH İÇİN ÖZEL İZİN ALINDI’

Berlin’de 37 yıldan beri düğün salonu işleten Ayhan Araman, Kovid-19 nedeniyle aylarca düğünlerin yapılmadığını söyledi. Salonların bir süreline kapalı kaldığını belirten Araman, şöyle konuştu: “Daha sonra açılmasına izin verildi. Ancak bu kez de salonlara karşı düğün sahipleri endişeli ve dikkatli davranıyor. Kısıtlı sayıda kişinin salonlarda bulunmasına izin veriliyor. 1000 veya 1500 kapasiteli salonlarda 50 kişilik düğün yapmak çok hoş bir görüntü değil. Bu yüzden kır düğünleri revaçta. Bizim Tegelersee’deki mekânımız geçmişte de vardı. Ancak şimdi salgın nedeniyle büyük ilgi görüyor. Dışişleri Bakanlığı’nın misafirlerini ağırladıkları ünlü Borsig Villası’nın hemen yanında. Nikâh kıyılması için özel izin de alındı. Berlin’de belediyenin nikâh daireleri dışında çiftlerin nikâhının dışarıda kıyılmasına izin verdiği ender alanlardan birisi Waldhütte am See. Kır düğünlerinde orman sakinlerini rahatsız etmemek için belli bir saate kadar eğlenceye izin veriliyor. Son dönemlerde sektördeki birçok işletmeci kır düğünleri için uygun yerler bakmaya başladı. Alanları kiralama peşindeler. Çünkü tercihler artık kır düğünlerinden yana.” ‘YENİ YASAK DÜŞÜNÜLMEMELİ’

Düğünlerin tekrar yasaklanmasının gündeme gelmesini de eleştiren Ayhan Araman, şöyle devam etti: “Düğünler şimdilik zaten sıkıntılı geçiyor. Az davetliyle yapılıyor. Eskiden aile fertlerinin dışında davetliler ortalama 25-30 bin Euro arası takı takarlardı. Şimdi 50 kişilik düğünlerde takılar azaldı. Düğünlerin ertelenmesi hem maddi hem de manevi çöküntü yaratıyor. Evlilik tarihini belirlemiş, evini kiralamış gençlerin düğünlerini ertelemek doğru değil ve sıkıntılara yol açıyor. Nikâh kıyamayan ve düğün yapamayan gençler, oturamadıkları evlerin kirasını ödemek zorunda kalıyor. Ayrıca düğünün ertelenmesi başta salon işletmecileri olmak üzere yemek servisi yapanları, gelinlikçileri, kuaförleri, kuruyemişçileri, pastane sahiplerini ve müzisyenleri büyük maddi kayba uğratıyor. Ciddi bir ekonomik sıkıntı yaratılıyor. Yemek servisi yapan arkadaşlarımız iflas etti. En azından havalar sıcakken kır düğünlerinin yapılmasına izin verilmeli. Yeni bir yasak akıllardan çıkarılmalı.”

