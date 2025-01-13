DAVA, seçim startını verdi

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TÜRK toplumunun yoğun yaşadığı Ehrenfeld Venloer Caddesi’nde geçen cuma günü stant açıp parti çalışmaları hakkında bilgiler veren parti yetkilileri, aynı zamanda yeni üye kayıtları yaptı. Köln bölge tanıtım biriminden edinilen bilgiye göre Türk vatandaşlarının yanı sıra başka uluslardan göçmen kökenliler de üye kaydı yaptırdı. Dava Genel Başkanı Tevfik Özcan, aynı gün yaptıkları Köln kahvaltı programında partinin KRV seçim startını Köln’den verdiğini belirterek “Bağımsız Almanya için çalışacağız” dedi. Erken seçimlere katılmak zorunda kaldıklarını ifade eden Özcan, Alman devlet televizyonu ZDF’yi kendilerini hedef almalarından dolayı mahkemeye verdiklerini söyledi. Almanya’da yaşayan Türkiye kökenlilerin öncülüğünde kurulan DAVA, ilk kez 6-9 Haziran 2024 tarihleri arasında gerçekleştirilen Avrupa Parlamentosu (AP) seçimlerine katılmıştı.