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DAVA, seçim startını verdi

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#Almanya#DAVA#AVRUPADAN HABERLER
DAVA, seçim startını verdi
Oluşturulma Tarihi: Ocak 13, 2025 10:53

Almanya’da yaşayan Türkiye kökenliler tarafından kurulan DAVA (Demokratische Allianz für Vielfalt und Aufbruch-Çok Çeşitlilik ve Uyanış için Demokratik İttifak), üye kaydı çalışmaları için Köln’de sokaklara indi.

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TÜRK toplumunun yoğun yaşadığı Ehrenfeld Venloer Caddesi’nde geçen cuma günü stant açıp parti çalışmaları hakkında bilgiler veren parti yetkilileri, aynı zamanda yeni üye kayıtları yaptı. Köln bölge tanıtım biriminden edinilen bilgiye göre Türk vatandaşlarının yanı sıra başka uluslardan göçmen kökenliler de üye kaydı yaptırdı. Dava Genel Başkanı Tevfik Özcan, aynı gün yaptıkları Köln kahvaltı programında partinin KRV seçim startını Köln’den verdiğini belirterek “Bağımsız Almanya için çalışacağız” dedi. Erken seçimlere katılmak zorunda kaldıklarını ifade eden Özcan, Alman devlet televizyonu ZDF’yi kendilerini hedef almalarından dolayı mahkemeye verdiklerini söyledi. Almanya’da yaşayan Türkiye kökenlilerin öncülüğünde kurulan DAVA, ilk kez 6-9 Haziran 2024 tarihleri arasında gerçekleştirilen Avrupa Parlamentosu (AP) seçimlerine katılmıştı.

DAVA, seçim startını verdi

DAVA, seçim startını verdi

DAVA, seçim startını verdi

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#Almanya#DAVA#AVRUPADAN HABERLER

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