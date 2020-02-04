Daum'a trende taciz!

Düsseldorf ile oynanan lig maçından sonra trenle Frankfurt'ta dönen bir grup taraftar, trende karşılaştığı Daum'un etrafına toplandı. Ardından da Daum'u sözlü taciz etmeye başladılar. Daum'un 2000 yılında kokain kullandığı ortaya çıkmıştı. Frankfurt taraftarları da bu olaya atıfta bulunarak uzun süre “Christoph Daum tekrar burada ve Frankfurt'ta kokain satın alıyor” sözlerini nakarat halinde tekrarlamaya başladılar. Aynı anda da zıplayan grup, tren yolcularını da tehlikeye attılar. Daum'a fiziki temasta bulunmayan Frankfurt taraftarı, daha sonra kendi vagonlarına çekildiler. Olayla ilgili konuşan Daum, yaşananlara rağmen trenle bundan sonra da yolculuk yapmaya devam edeceğini söyledi. Daum yaşananlarla ilgili ise “Oturduğum yede kısmen tacize uğradım. Bazı yolcular da yaşananlar nedeniyle cama doğru itildi. Vagonun raylardan çıkmamasını umut ettim. Vagon sürekli sallanıyordu. Onlarla konuşarak ve fotoğraf çektirerek olayı yatıştırdım” dedi.