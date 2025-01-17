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Darmstadt da X’ten çıktı

Güncelleme Tarihi:

#ALMANYA#Genel Seçimler#Elon Musk
Darmstadt da X’ten çıktı
Oluşturulma Tarihi: Ocak 17, 2025 10:43

Almanya’da yaklaşan genel seçimler öncesinde aşısı sağcı parti AfD’ye destek veren ve Alman yöneticilere X platformu üzerinden hakaretler eden ADB’li milyarder Elon Musk’a yönelik tepkiler devam ediyor. Üniversitelerden sonra spor kulüpleri de X platformundaki hesaplarını kapatıyor.

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SON olarak Almanya 2. Futbol Ligi ekiplerinden SV Darmstadt 98, X’e veda eden kulüplerin arasında yerini aldı. Daha önce de SC Freiburg, Werder Bremen ve FC St. Pauli X’ten çekilme kararı almıştı. SV Darmstadt 98, yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: “Son haftalarda yaşanan gelişmelerle birlikte bizim için kırmızı çizgiler aşılmıştır. Bu durum artık değerlerimizle bağdaşmamaktadır. Gitgide daha fazla sağ popülist bir çizgiye kayan ve hatta yaklaşan Federal Meclis seçimlerinde aktif bir şekilde müdahil olmaya çalışan bir platformda varlık göstermek istemiyoruz.” Kulübün bu kararından sonra X’i başka hangi spor kulüpleri ve organizasyonların bırakacağı merak ediliyor.

 

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#ALMANYA#Genel Seçimler#Elon Musk

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