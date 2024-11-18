Darmstadt Barok Solistleri 20 yaşında!

Oluşturulma Tarihi: Kasım 18, 2024 16:56
Darmstadt Devlet Orkestrası’nın usta kemancılarından Ethem Emre Tamer’in kurduğu ‘Darmstadt Barok Solistleri’ grubu 20’nci yılını muhteşem bir konserle kutladı.
TANER ve grubunun Darmstadt Devlet Tiyatrosu’nun giriş salonunda gerçekleştirdiği konserde barok müziğin usta bestecilerinden Andonio Vivaldi, G. Friedrich Haendel, Jean-Phlipp Rameau, Antonio Brioschi, G. Antonio Brescianello, Henry Purcell ve J. Friedrich Fach’ın eserleri çalındı. Tüm biletlerin satıldığı, talep üzerine birçok müziksevere de ayakta dinleme şansı tanınan konserde 12 müzisyenden oluşan gruba bazı parçalarda Mezzosoprano Lena Sutor-Wernich, Bariton David Pichlmaier ve aynı zamanda grubun aktif üyesi olan Tenor Andreas Wagner eşlik etti.ÇEŞİTLİ ÜLKELERDE BAŞARILI KONSERLER VERDİ
2004 yılında “Barok müziğin en önemli ve tanınmış eserlerinin yanında, unutulmaya yüz tutmuş ya da hiç bilinmeyen eserlerini dinleyiciye sunmak” hedefiyle ve “sadece iyi müzik yapmak” idealiyle Ethem Emre Tamer
tarafından Darmstadt Devlet Okrestrası’ndan müzisyenlerle birlikte kurulan grup, şimdiye kadar Almanya ve Türkiye başta olmak üzere çeşitli ülkelerde başarılı konserler verdi. Tamer, 2016 yılında Darmstadt Büyük Müzik Ödülü’nü alan “Barok Solistleri”nin sanat yönetmenliği, başkemancılığı ve solistliğini birlikte yürütüyor. Ankara’da başladığı müzik eğitimini 1990 yılında geldiği Berlin’de tamamlayan ve bu ülkeye yerleşen Ethem Emre Tamer, yaklaşık 28 yıldır Darmstadt Devlet Orkestrası
’nın üyelerinden. Barok müziğe olan tutkusu Ankara’daki konservatuvar döneminde başlayan Tamer, yıllardır Türkiye’nin en önemli orkestralarıyla da Barok projeler gerçekleştiriyor. Bunların arasında Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası, İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası, Antalya Devlet Senfoni Orkestrası, Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası, KKTC Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası, Karşıyaka Oda Orkestrası, Camerata Barok İstanbul, Mersin Üniversite Akademik Orkestrası yer alıyor.