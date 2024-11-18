Darmstadt Barok Solistleri 20 yaşında!

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TANER ve grubunun Darmstadt Devlet Tiyatrosu’nun giriş salonunda gerçekleştirdiği konserde barok müziğin usta bestecilerinden Andonio Vivaldi, G. Friedrich Haendel, Jean-Phlipp Rameau, Antonio Brioschi, G. Antonio Brescianello, Henry Purcell ve J. Friedrich Fach’ın eserleri çalındı. Tüm biletlerin satıldığı, talep üzerine birçok müziksevere de ayakta dinleme şansı tanınan konserde 12 müzisyenden oluşan gruba bazı parçalarda Mezzosoprano Lena Sutor-Wernich, Bariton David Pichlmaier ve aynı zamanda grubun aktif üyesi olan Tenor Andreas Wagner eşlik etti.

