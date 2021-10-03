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HABERLERAvrupa Haberleri

Dardai için tehlike çanları çalıyor

#Bundesliga#AVRUPADAN HABERLER#Pal Dardai
Dardai için tehlike çanları çalıyor

Bundesliga’da başkent takımı Hertha ligin 7.haftasında yine kaybetti. Hertha bu mağlubiyetiyle 7 maçın 5’sini kaybetmiş oldu. Geçtiğimiz hafta Leipzig’e farklı yenilen Hertha BSC, evinde oynadığı mücadelede Freiburg’a 2-1 yenildi.

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Maç sonrası teknik direktör Pal Dardai’nin görevden alınacağı iddiaları gündem gelirken, Hertha Spor Direktörü Bobic, Dardai ile devam edeceklerini belirtti. Bobic, milli maçlar nedeniyle verilecek aradan sonra Dardai’nin kalıp kalmayacağı ile ilgili soruya “Evet, bir daha söylemem gerekirse, bunu Pal Dardai’e de söyledim, takımın oyunu genel anlamda başarılı” yanıtını verdi. Sky TV’de yorumcusu olan eski futbolcu Lothar Matthäus ise Hertha’nın Dardai’in yerine Edin Terziç ile görüşmeler yaptığını iddia etti.

Dortmund zirveden kopmadı
Öte yandan zirve yarışından kopmak istemeyen Borussia Dortmund ligin 7. haftasında sahasında Augsburg'u 2-1 yendi. Dortmund, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Beşiktaş ile C Grubu'nda yer alıyor. Borussia Dortmund, 10. dakikada Raphael Guerreiro'nun penaltıdan attığı golle 1-0 öne geçti. Augsburg bu gole 35. dakikada Andı Zeqiri ile cevap verdi ve ilk yarı 1-1 berabere tamamlandı. İkinci yarıda atak oynayan Dortmund 51.dakikada Julian Brandt’la skoru 2-1 yaptı. Bayern’in en güçlü rakiplerinden olan Borussia Dortmund puanını 15'e çıkardı.

Dortmund - Augsburg 2:1
Wolfsburg - M'gladbach 1:3
Stuttgart - Hoffenheim 3:1
Hertha BSC - Freiburg 1:2
RB Leipzig - Bochum 3:0

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#Bundesliga#AVRUPADAN HABERLER#Pal Dardai