Dar gelirlilere tatil sürprizi

ÇOCUK VE GENÇLER İÇİN

Yardımın, aileleri Hartz IV veya konut yardımı alan, reşit yaşta olmayan çocuk ve gençlerin tatil eğlenceleri, spor aktiviteleri veya boş zamanı değerlendirme amaçlı harcamalar için öngörüldüğü bildiriliyor. Tatil yardım ödeneğinden yararlanmak için hak sahiplerinin herhangi bir girişimde bulunmaları gerekmiyor. Federal ve eyaletler bazında karara bağlanan koronavirüs pandemisinin okul ve eğitim hayatı ile serbest zamanları değerlendirme alanlarında yol açtığı olumsuz sonuçları gidermek için geliştirilen yardım programı kapsamında yapılacak ödemeler otomatikman gerçekleşecek. Sadece sosyal yardım ve konut yardımı alanların, düz dilekçe ile ilgili sosyal yardım dairesine başvurmaları gerekecek.

DB’DE GREV OYLAMASI

Ağustos ayında yaşanan diğer gelişme ise demiryolu çalışanlarını ilgilendiriyor. Bilindiği gibi Almanya’da son haftalarda etkili olan şiddetli yağışlar sonucu özellikle ülkenin orta ve güney kesimlerinde meydana gelen sel felaketi sonucu ülke genelinde birçok tren hattı sular altında kalırken Alman Demiryolları İşletmesi’nin (DB) tren seferlerinde yer yer rötar veya iptaller meydana geldi. Bu yetmiyormuş gibi, şimdi bir de demiryolları işletmesi ile kısa adı GDL olan Alman Lokomotifçiler Sendikası arasında yürütülen toplu sözleşme görüşmeleri tıkanma noktasına geldi. GDL, baskıyı artırmak için uyarı grevine gidip gitmeme konusunda oylama sürecini başlattı. Oylama sonucunun 9 Ağustos tarihinde açıklanacağını duyurdu GDL Başkanı Weselesky. DB, geçen ayın başında toplu iş sözleşmesi kapsamında zam artışı önerisi teklif etmiş, GDL ise bu teklifi düşük olduğu gerekçesiyle geri çevirmişti.

PASAPORTTA PARMAK İZİ ŞART

Almanya, Avrupa Birliği genelinde geçerli olan yeni bir uygulamayı daha hayata geçiriyor. 2 Ağustos’tan itibaren yeni hüviyet başvurusunda bulunanlardan, iki adet parmak izi alınacak ve söz konusu resmi belgeye kaydedilecek. Federal Alman Parlamentosu’nda Kasım 2020’de oylanarak kabul edilen bu uygulamaya göre, vesikalık fotoğraflar için aranan biyometrik özelliğe sahip olma şartına hüviyet sahibinin parmak izi de kayıt altına alınacak. Bu yeniliğin amacı, sahte hüviyet ve bağlı suiistimallerin önüne geçmek. Şimdiye dek geçerli olan uygulamaya göre, parmak izlerinin pasaportta kayıtlı olması pasaport sahibinin isteğine bağlıydı ve sadece pasaport başvurularında parmak izi alınması zorunluydu. Söz konusu yeni uygulamayı eleştirenler, bunun anayasaya aykırı olduğunu iddia ediyorlar. Bakalım, hüviyetlerin içindeki çipe sahibinin parmak izinin kaydedilmesinin anayasaya aykırı olup olmadığını bekleyip görmek lazım.

TARIM İLACINA

KISMİ YASAK

Tarım alanında özellikle buğday, çavdar, arpa, sorgum, yulaf, mısır ve kuru bakliyat üretimlerinde kullanılan glifosat adlı tarım ilacının kullanımı, önümüzdeki haftalardan itibaren kısmen yasaklanıyor. Federal Alman hükümetinin yetkilileri tarafından yapılan açıklamaya göre, ihtiva ettiği zehir oranı nedeniyle tarım alanında geniş spektrumlu olarak yabancı ot oluşumuna karşı kullanılan ve bu nedenle uzun zamandır tartışma konusu olan glifosat, evlerin önündeki bahçelerde, oyun parklarında, spor tesislerinde veya park alanlarında kullanılması yasaklandı. Daha önceden istisnai olarak glifosat kullanım izni verilen tarım alanları yasak kapsamının dışında tutulurken hasat öncesi ve sulama alanlarında söz konusu tarım ilacının kullanımı ise kesinlikle yasaklandı. Glifosatın Almanya’da tümüyle yasaklanması hukuken mümkün gözükmüyor. Bunun nedeni şu: Söz konusu tarım ilacının Avrupa genelinde 2022 sonuna kadar, hatta glifosat içerikli bazı bitki koruma ürünlerinin 31.12.2023’e kadar kullanım ruhsatı var.

VERGİ BEYANI İÇİN

EK SÜRE TANINDI

Koronavirüs pandemisiyle ilgili olumsuzluklar hayatın neredeyse her alanında türlü türlü zorluklara yol açmaya devam ederken, bunu gören Alman maliye daireleri, vergi beyanı konusunda vergi mükelleflerine kolaylık sağlamak için hazırlık yaptılar. 2020 yılına ait vergi beyanı için tanınan süre, beyanı kendi yapanlar için üç ek ek süre tanınarak 31.10.2021’e kadar uzatılırken, mali müşavir desteğiyle vergi beyanında bulunan vergi mükellefleri içinse beyan süresi 31.05.2022’e kadar uzatıldı.

TELİF HAKLARINDA REFORM

İnternet ortamında geçerli olmak üzere bu ay yeni bir telif hakları düzenlemesi yürürlüğe girdi. Almanya bu düzenleme ile 2019’dan beri geçerli olan bir AB yönergesini hayata geçirmiş oldu. Yeni düzenlemenin en can alıcı noktası, internet platformu sunucuları bundan böyle, fotoğraf, metin veya videoları haksız yere indirerek telif hakkı ihlalinde bulunan internet kullanıcılarından sorumlu olacaklar. Platform sunucularının, bu yönergeyle ihtilaflı duruma düşmemek için telif hakları konusunda fikri ürün sahipleriyle lisans anlaşması yapmaları gerekecek ve ayrıca internet sayfalarından bazı içeriklerin yayımına son vermek durumunda kalacaklar. İnternetten kısa süreli video görüntülerini indirmek bundan sonra da serbest kalmaya devam edecek.

12 YAŞ ÜZERİ TATİLCİLERE

TEST ZORUNLULUĞU GELDİ

ALMANYA’da koronavirüsle mücadelede bu aydan itibaren yeni tedbirler geçerli. Geçen haftaki yazımızda da bu konuyu detaylı bir şekilde işlemiştik. Konunun önemi nedeniyle, izincilere yönelik uygulamaya giren yenilikleri bu haftaki yazımızda da işlemeye karar verdik. 1 Ağustos’tan itibaren Almanya’ya dönecek olan 12 yaş üzerindeki tüm tatilciler, virüs testi yaptırmak zorunda olacak. Test zorunluluğu sadece, şimdiye kadar geçerli olan uçak yolcuları için değil, hava yolunun yanı sıra kara veya deniz yolundan gelen izinciler için de geçerli olacak. Aşılı olanlar veya hastalığı atlatmış olanlar ve bu durumlarını belgeyenler, test zorunluluğundan muaf tutulacaklar. Ancak yapılan araştırmalarda bilinen virüs çeşitlerine göre çok daha agresif olarak sınıflandırılan yeni delta varyantının yaygın olduğu bir ülkeden dönen herkes istisnasız olarak, teste tabi tutulacak. Yurtdışı veya yurtiçinde yapılacak testlerin masrafları, izinciler üstlenmek zorunda olacak.