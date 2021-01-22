Dar gelirlilere maske parası ödensin!

SOSYAL yardımla geçinenlere tıbbi ve FFP2 maskelerini alabilmeleri için 100 euro ödenmesini talep eden Bauer “Zorunlu kılınan maskeler bu parayla alınsın. Virüsten etkili korunmanın yolu olan maskelerin parası insanların cebinden çıkmasın. Alım gücü yerinde olanlar pahalı tıbbi maskeleri alabilir. Ancak diğerlerine maddi yardım yapılmalı ve böylece etkili şekilde virüsten korunmaları sağlanır” dedi. Başbakan Angela Merkel başkanlığında salı günü video görüntülü toplantı yapan 16 eyaletin başbakanı, toplu taşıma araçlarında ve alışverişlerde FFP2 ve tıbbi maskesinin takılmasını zorunlu kılmıştı. 60 YAŞ ÜSTÜNE MASKE DESTEĞİ

Toplantıda diğer maskelerin takılması ise yasaklamıştı. Bavyera ise bu kararı çok daha önce almış ve uygulamaya koymuştu. Başbakan Merkel, 60 yaş üstü 34 milyon kişi için tıbbi maskeleri sağlayacaklarını açıklamıştı. 60 yaş üstünde olanlara maskeleri almaları için mektup gönderilmeye başlandı. 6 maskenin içinde bulunduğu paketler için 2 euro katkı ücreti alınıyor. Merkel, kısıtlama süresinin uzatılması durumunda maske yardımıyla ilgili yeni bir kararın alınabilineceğini de belirtmişti.

BREMEN’DE ÜCRETSİZ

Bremen eyalet hükümeti tıbbi ve FFP2 maskelerinin zorunlu olması üzerine maske yardımı kararı aldı. Hükümet aldığı kararla Bremenlilere ücretsiz maske dağıtacak. Eyalet hükümeti yaptığı basın açıklamasında 15 ile 59 yaş arasındaki yurttaşlara maskelerinin posta yoluyla gönderileceği belirtti. Bu yaş grubundakilere beşer adet tıbbi maske verilecek. Hükümetin basın açıklamasında “Maske dağıtımını kişilerin gelirine bakılmaksızın herkese adaletli bir şekilde yapacağız” denildi. Eyalet hükümetin ücretsiz dağıttığı maskelerin piyasa değeri 1 euro. Bremen hükümeti 60 yaş üstündekilerin eczanelerden ücretsiz maske alabileceklerini duyurmuştu. Eyalette 80 yaş üstündekiler de aşı merkezlerine taksilerle ücretsiz olarak taşınıyor. Taksilerin ücretini de hükümet üstleniyor.