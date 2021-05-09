Danyal Bayaz eyalet maliye bakanı oldu

Eyalet Başbakanı Winfried Kretschmann, yeni kurulan eyalet hükümetinde Danyal Bayaz’ı Maliye Bakanı olarak görevlendirdi. Federal Meclis’te Yeşiller Partisi’nin maliye politikaları uzmanı olan Danyal Bayaz, wirecard skandalı araştırma komisyonunda partisi adına katılmıştı. Bayaz özellikle komisyondaki çıkışlarıyla ismini duyurmuştu.

2005’TE YEŞİLLER’E ÜYE OLDU

Alman bir anne ve bir Türk babanın çocuğu olarak 1983 yılında Hedeilberg’de dünyaya gelen Danyal Bayaz, Stuttgart Üniversitesi’nde siyaset ve ekonomi alanında öğrenim gördü. NEW York Cornell Üniversitesi’nde araştırma görevlisi olarak çalışan Danyal Bayaz, 2005 yılında Yeşiller Partisi’ne üye oldu. 2013-2017 yılları arasında Baden-Württemberg eyalet teşkilatı yönetim kurulu üyesi oldu. Danyal Bayaz, Yeşiller Partisi’nde Realo kanadında yer alıyor.

‘BİR TÜRK BİR ALMAN YANIM VAR’

Danyal Bayaz 2017 yılında yapılan genel seçimlerde eyalet listesinde 12. sıradan Federal Meclis’e seçilmeyi başardı. Aynı zamanda Türk vatandaşlığı da bulunan Danyal Beyaz, 2018 yılında yapılan Türkiye’deki genel seçimlerde de oy kullanarak bunu kamuoyunda duyurmuştu. Danyal Bayaz Türkiye’deki seçimlerde oy kullanması eleştirilince FAZ gazetesine yazdığı makalede “Pasaport, ülkesine bağlılık için bir garanti değil. Kim daha fazla vatanına bağlı? Vergi kaçıran bir Alman mı, yoksa çalışarak sosyal primler ve vergilerle, bizim refahımıza katkıda bulunan bir yabancı işçi mi? Benim bir Türk, bir Alman yanım var. Ama Almanya’ya bağlılığım elbette daha yoğun. Heidelberg’de doğdum ve büyüdüm. Orada yaşıyorum. Burada askerlik yerine sivil hizmet yaptım. Burada evimdeyim” demişti.