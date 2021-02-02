Dansözlü doğum günü partisine baskın

EDİNİLEN bilgiye göre polise, Duisburg’daki sanayi bölgesinde yapılan partide polis 20 kişiye para cezası kesti. Kutlamaya katılanların tümünün erkek olduğu belirtildi. Krefeld kentindeki baskında ise polis kapıya dayanmasıyla içerideki 25 kişi hemen müziğin sesini kapattı ve tüm ısrarlara rağmen kapıyı açmadılar. Bunun üzerine polis takviye güç istedi. Çok sayıda ekip aracı desteğe geldi. Polis, kapının açılmaması üzerine garajın penceresini açıp eğlencenin yapıldığı mekâna girdi. İlk başta kimseyi göremeyen polis, adreste açık büfe, büyük miktarda alkol ve müzik aletleriyle karşılaştı. Yapılan aramada gömme dolapların içine, masaların altına giren ve dolapların arkasına saklanan 25 kişi yakalandı. Teker teker saklandıkları yerlerden çıkarılanlara kimlik tespitlerinin ardından para cezası kesildi.