Dans okulları ne olacak?

ALMANYA Dans Sporları Birliği (DTV) yetkilisi Gaby Micher, eyaletlerin korona önlemlerini yumuşatma yarışının özellikle dans okullarının yeniden açılması konusunda tam bir kaosa yol açtığını söyledi. Kuzey Ren Vestfalya ve Saksonya eyaletlerinde dans okulları açılırken, Bavyera başta olmak üzere diğer eyaletlerde halen kapalı. Almanya Dans Öğretmenleri Birliği (ADTV), Başbakan Angela Merkel’e bir mektup yazarak, yardım istedi. Mektupta, 3 bin çalışanın ve 800 dans okulunun geleceğinin tehlikede olduğu vurgulandı. Kamuoyunda dans okullarının vazgeçilebilecek boş zaman eğlencesi olarak görülmesinin düzeltilmesi istendi. Birlik Başkanı Jürgen Ball, korona kriziyle kapanınca internet üzerinden kurslar verdiklerini, ancak bunun uzun vadede yeterli olmadığını vurguladı.