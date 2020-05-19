Danıştay ibadethaneler için kararını verdi

BUNA göre, hükümetin salgın nedeniyle ibadethanelerde toplanılması yasağının, ibadet özgürlüğünü ‘ciddi ve yasa dışı şekilde ihlal ettiği’ gerekçesiyle kaldırılması gerektiğine hükmedildi. Hükümetten 8 gün içerisinde ibadethanelerde toplantılara ve toplu ibadetlere izin vermesi istendi. Ülkede, salgınla mücadele kapsamında ibadet yerlerinde toplu ibadet ve toplantılar yasaklanmıştı. Fransa’da, Kovid-19 tedbirlerinin 11 Mayıs’ta kademeli olarak gevşetilmesine karar verilmişti.