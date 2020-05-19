Danıştay ibadethaneler için kararını verdi
Fransa’da Danıştay, Kovid-19 salgını nedeniyle uygulamaya konulan ibadethanelerde toplanma yasağına ilişkin birçok derneğin ve kişinin yaptığı başvuru hakkındaki kararını verdi.
BUNA göre, hükümetin salgın nedeniyle ibadethanelerde toplanılması yasağının, ibadet özgürlüğünü ‘ciddi ve yasa dışı şekilde ihlal ettiği’ gerekçesiyle kaldırılması gerektiğine hükmedildi. Hükümetten 8 gün içerisinde ibadethanelerde toplantılara ve toplu ibadetlere izin vermesi istendi. Ülkede, salgınla mücadele kapsamında ibadet yerlerinde toplu ibadet ve toplantılar yasaklanmıştı. Fransa’da, Kovid-19 tedbirlerinin 11 Mayıs’ta kademeli olarak gevşetilmesine karar verilmişti.
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