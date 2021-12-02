Danimarka’yı kar fırtınası vurdu

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AKŞAM saatlerinde kar kalınlığı 30 santimetreye ulaştı. Mobilya devi IKEA’nın kentteki mağazasında alışveriş yapan müşteriler ve çalışanlar dışarıya çıkamadı. Altı müşteri ve yaklaşık 24 personel, geceyi mağazadaki yataklarda ve koltuklarda uyuyarak geçirdi. Mağaza Müdürü Peter Elmose, “Mobilya reyonlarında ve birinci kattaki yataklarımızın, koltuklarımızın ve çekyatlarımızın olduğu bölümlerde uyuduk” dedi. Elmose, akşamı televizyon izleyerek ve yemek yiyerek geçirdiklerini belirterek, “Çok iyi geçti. İyi bir gece oldu” ifadelerini kullandı.