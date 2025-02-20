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Danimarka’dan savunma hamlesi!

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#Danimarka#Mette Frederiksen#AVRUPADAN HABERLER
Danimarka’dan savunma hamlesi
Oluşturulma Tarihi: Şubat 20, 2025 12:52

Danimarka, Baltık Denizi’nde artan Rus tehdidi nedeniyle savunma harcamalarını 2 yıl içinde 7 milyar dolar artırmayı planladığını bildirdi.

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Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen, basın toplantısında yaptığı konuşmada, askeri ihtiyaçların önemine dikkati çekti. Ülkesinin savaş kabiliyetini artırmak için 2 yıl içinde 7 milyar Dolar’lık fon oluşturacaklarını kaydeden Frederiksen, “Yeniden silahlanan ve belki de başkalarına saldırmaya hazırlanan bir Rusya ile karşı karşıyayız. Son yılların en tehlikeli durumunun içindeyiz” dedi. Frederiksen, askeri savunmaya öncelik verilmesi gerektiğini belirterek, “Şu anda önemli olan tek şey var, o da hız. Çünkü gerçek şu ki diğer ülkelerin gerisinde kaldık” değerlendirmesinde bulundu. Danimarka’da savunma bütçesindeki 7 milyar Dolar’lık artışla, ulusal savunma anlaşması kapsamında 2033’e kadar tahsil edilmesi planlanan yaklaşık 28 milyar Dolar’lık fon tamamlanmış olacak.

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#Danimarka#Mette Frederiksen#AVRUPADAN HABERLER

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