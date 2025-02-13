Danimarka’dan 'DeepSeek' tavsiyesi

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Danimarka merkezli ‘DR’ın haberine göre, parlamento bünyesindeki Başkanlık Divanı, DeepSeek uygulamasına yönelik tedbir açıklaması yaptı. Bu doğrultuda, divanın tavsiyesiyle parlamentodaki siyasetçilere ve çalışanlara, elektronik cihazlarına DeepSeek’i indirmemeleri tavisye edildi. Ülkede daha önce de ‘güvenlik endişeleri’ nedeniyle Çinli sosyal medya platformu TikTok’un kullanımı konusunda benzer uyarılarda bulunulmuştu.

Çin’de High-Flyer Capital Management fonunun desteklediği DeepSeek, diğer yapay zekâ şirketlerine kıyasla düşük maliyetle ve az sayıda çip kullanarak geliştirdiği açık kaynaklı yeni modeli DeepSeek-R1’i, 20 Ocak’ta piyasaya sürmüştü. Dünya çapında kısa sürede yoğun şekilde kullanılmaya başlanan yapay zekâ modeli, uygulama mağazalarında ABD merkezli ChatGPT’yi de geride bırakarak en fazla indirilen yapay zekâ uygulaması olmuştu.