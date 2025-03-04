Danimarka’dan DeepSeek kararı!

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Danimarka merkezli ‘DR’ın haberine göre, söz konusu kararla, siyasetçi ve parlamento çalışanlarının, DeepSeek uygulamasını kuruma ait cihazlar ve ağlara indirmesinin yasaklandığı duyuruldu. Parlamentonun internet sitesinden paylaşılan açıklamada, ‘parlamentoya ait hassas verilerin izlenmesi riski’ nedeniyle Çin merkezli uygulamaya erişim engeli getirildiği aktarıldı. Parlamento bünyesindeki Başkanlık Divanı, 13 Şubat’ta parlamentodaki siyasetçilere ve çalışanlara, elektronik cihazlarına DeepSeek’i indirmemelerini tavsiye etmişti. Ülkede daha önce de ‘güvenlik endişeleri’ sebebiyle Çinli sosyal medya platformu TikTok’un kullanımı konusunda benzer uyarılarda bulunulmuştu.

EN FAZLA İNDİRİLEN UYGULAMA OLDU

Çin’de High-Flyer Capital Management fonunun desteklediği DeepSeek, diğer yapay zekâ şirketlerine kıyasla düşük maliyetle ve az sayıda çip kullanarak geliştirdiği açık kaynaklı yeni modeli DeepSeek-R1’i, 20 Ocak’ta piyasaya sürmüştü. Dünya çapında kısa sürede yoğun şekilde kullanılmaya başlanan yapay zekâ modeli, uygulama mağazalarında ABD merkezli ChatGPT’yi de geride bırakarak en fazla indirilen yapay zekâ uygulaması olmuştu.