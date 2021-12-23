Danimarka’daki evini satıp evlenmek için Karabük’e gitti, sokakta kaldı!

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Gerileme sürüyor Son 1 ayın en düşük seviyesi...Gerileme sürüyor! Son 1 ayın en düşük seviyesi...#Dolar
Omicron krizi ve yeni tartışma: Aşısız futbolcu transfer edilir miOmicron krizi ve yeni tartışma: Aşısız futbolcu transfer edilir mi?#Koronavirüs
Omicron varyantı ile semptomlar değişiyor... Test yaptırmıyorlar ve bulaş artıyorOmicron varyantı ile semptomlar değişiyor... 'Test yaptırmıyorlar ve bulaş artıyor'#Koronavirüs
Erdoğandan Kılıçdaroğluna bedava elektrik tepkisi: Yapın bedava, elinizi tutan mı varErdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na bedava elektrik tepkisi: Yapın bedava, elinizi tutan mı var?#Cumhurbaşkanı Erdoğan
Merkez Bankası açıkladı İşte Kur Korumalı TL Vadeli Mevduatın detaylarıMerkez Bankası açıkladı! İşte Kur Korumalı TL Vadeli Mevduat'ın detayları#Merkez Bankası
Faruk Tınaz hayatını kaybettiFaruk Tınaz hayatını kaybetti#Faruk Tınaz
Turkovac’ta ilk sevkiyat 150 bin doz gönderildiTurkovac’ta ilk sevkiyat! 150 bin doz gönderildi #Koronavirüs
Bakan Koca bu sözlerle duyurdu: 13 basamak ve 400 laboratuvar aşamasından geçiyorBakan Koca bu sözlerle duyurdu: 13 basamak ve 400 laboratuvar aşamasından geçiyor#Sağlık Bakanı
Putin kameralar karşısına geçti meydan okudu Dünya bu sözleri konuşuyor...Putin kameralar karşısına geçti meydan okudu! Dünya bu sözleri konuşuyor...#Putin
Aksarayda okulda skandal görüntü Validen açıklama geldiAksaray'da okulda skandal görüntü! Validen açıklama geldi#Öğretmen
Her şey tersine döndü Fiyatları indirin çağrısı: Yüzde 35-40 düşerHer şey tersine döndü! Fiyatları indirin çağrısı: Yüzde 35-40 düşer#Döviz
Harry, Meghan, Archie ve Lilibetin ilk aile pozu: Sonunda kızları ortaya çıktıHarry, Meghan, Archie ve Lilibet'in ilk aile pozu: Sonunda kızları ortaya çıktı#Prenses Charlene
Youtube videosu ile gelen felaket Bebek öldü, anne hastanede...Youtube videosu ile gelen felaket! Bebek öldü, anne hastanede...#Youtube
Türk Lirasının değeri korunacak... Ekonomide kritik toplandıTürk Lirasının değeri korunacak... Ekonomide kritik toplandı!#Hazine Ve Maliye Bakanlığı
Ünlü oyuncuya şok ve büyük acı: Anne ve babası evlerinde ölü bulunduÜnlü oyuncuya şok ve büyük acı: Anne ve babası evlerinde ölü bulundu#Alicia Witt
HABERLERAvrupa Haberleri

Danimarka’daki evini satıp evlenmek için Karabük’e gitti, sokakta kaldı!

#Ebrahim Pourya#Ramin A#Mahnaz D
Danimarka’daki evini satıp evlenmek için Karabük’e gitti, sokakta kaldı

İran asıllı Danimarka vatandaşı Ebrahim Pourya (53), Karabük’te yaşayan İran uyruklu Mahnaz D. tarafından evlenmek ve iş kurmak vaadiyle kandırıldığını, 10 bin euro ve 67 bin 500 TL dolandırıldığını iddia ederek, şikâyetçi oldu.

Haberin Devamı

İRAN asıllı Danimarka vatandaşı Ebrahim Pourya, ağustos ayında sosyal medya üzerinden Mahnaz D. ile tanıştı. Arkadaşlıkları ilerleyince Pourya, bir süre sonra Mahnaz D.nin yaşadığı Karabük’e gitti. Pourya, Mahnaz D. ve oğlu Ramin A.’ya toplam 10 bin euro ve 67 bin 500 TL para verdi. Parayı alan kadın kendisine güzellik merkezi açtı ve daha sonra Ebrahim Pouryayı yanından kovdu. Mahnaz D. ve oğluna gönderdiği paraların banka dekontlarının çıktısını alan Pourya, dolandırıldığını iddia ederek polis merkezine giderek şikâyetçi oldu. Pourya ayrıca Valiliğe de dilekçe vererek, durumu iletti. 

‘BENİ KOVDULAR’
Evlenmek ve iş kurmak için Danimarka’dan Karabük’e gittiğini anlatan Ebrahim Pourya, “Yaklaşık 1 ay önce buraya geldim. Ağustos ayında sosyal medyadan tanıştığım Karabük’te mülteci olarak ikamet eden Mahnaz D. ile tanıştım. Bana Danimarka’daki evimi sattırdı. Benden evlenmek ve iş kurmak vaadiyle 10 bin euro ve 67 bin 500 TL para istedi, ben de verdim. Sonra beni kovdular. Elimden 15 bin TL’lik laptopumu aldılar. Oğlu Ramin A. beni tehdit ediyor. Para almadığını, bu parayı benim onlara hediye verdiğimi söylüyor. Karakola gidip şikâyetçi oldum. Valiliğe gittim, Göç İdaresine gittim şikâyetçi oldum” dedi. 

Danimarka’daki evini satıp evlenmek için Karabük’e gitti, sokakta kaldı
’VERDİĞİM PARAYI İSTİYORUM’
Parasını geri istediğini ifade eden Ebrahim Pourya, “Ben sadece verdiğim parayı almak istiyorum. Burada güzellik merkezi açtılar. Birçok makine aldılar. Bunları benim paramla yaptılar. Ben paramı istiyorum, onlar da bana ‘Sen o parayı bize hediye verdin’ diyorlar. Olur mu böyle bir şey? 10 bin euro, 67 bin 500 TL hediye olur mu?” diye konuştu. 

KONUŞMAK İSTEMEDİ
Güzellik merkezini işleten Ramin A. ise hukuki sürecin devam etmesinden dolayı konuşmak istemediğini belirtti. 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Ebrahim Pourya#Ramin A#Mahnaz D

BAKMADAN GEÇME!

Mete’nin ‘Gazoz’u kaçtı

Mete’nin ‘Gazoz’u kaçtı!

#Mete Gazoz
Omicron varyantı ile semptomlar değişiyor... Test yaptırmıyorlar ve bulaş artıyor

Omicron varyantı ile semptomlar değişiyor... 'Test yaptırmıyorlar ve bulaş artıyor'

#Koronavirüs
Rusya-Ukrayna krizinin perde arkası: Dünya iki ateş arasında mı kalacak

Rusya-Ukrayna krizinin perde arkası: Dünya iki ateş arasında mı kalacak?

#RUSYA

BAKMADAN GEÇME!

Mete’nin ‘Gazoz’u kaçtı

Mete’nin ‘Gazoz’u kaçtı!

#Mete Gazoz
Omicron varyantı ile semptomlar değişiyor... Test yaptırmıyorlar ve bulaş artıyor

Omicron varyantı ile semptomlar değişiyor... 'Test yaptırmıyorlar ve bulaş artıyor'

#Koronavirüs
Rusya-Ukrayna krizinin perde arkası: Dünya iki ateş arasında mı kalacak

Rusya-Ukrayna krizinin perde arkası: Dünya iki ateş arasında mı kalacak?

#RUSYA