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Avrupa
AA / Fotoğraf: AA
Haber Giriş: 22.04.2021 - 10:09 | Son Güncelleme:

Danimarka’da ‘Mültecileri geri gönderme’ protestosu

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Danimarka’da ‘Mültecileri geri gönderme’ protestosu

Danimarka’nın başkenti Kopenhag’da Christiansborg Sarayı Meydanı’nda toplanan göstericiler, hükümetin Suriyeli mültecileri geri gönderme kararını protesto etti.

Gösteride konuşmacılar arasında oturma izinleri iptal edilen Suriyeli mülteciler de yer aldı. Danimarka’da Mülteci Temyiz Kurulu, aralık 2019’da Suriye’nin başkenti Şam ve kırsalındaki bölgelerin güvenli olduğu yönünde görüş bildirdi. Bunun üzerine Şam ve kırsalından Danimarka’ya gelen Suriyeli mültecilerin oturma izinlerini yenilemeyen ve iptal etmeye başlayan Danimarka, Suriyeli mültecileri ülkelerine geri gönderme kararı alan ilk ve tek Avrupa ülkesi oldu.

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