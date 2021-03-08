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Avrupa
AA / Fotoğraf: Getty Images
Haber Giriş: 08.03.2021 - 10:16 | Son Güncelleme:

Danimarka’da Kovid-19’un 31 farklı türüne rastlandığı açıklandı

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Danimarka’da Kovid-19’un 31 farklı türüne rastlandığı açıklandı

Danimarka Sağlık Bakanı Magnus Heunicke, ülkede yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) 31 farklı türüne rastlandığını açıkladı.

SOSYAL medya hesabından açıklama yapan Heunicke, son günlerde ülkede Kovid-19’un 15 farklı türüne daha rastlandığını belirterek, Danimarka’da şimdiye kadar koronavirüsün 31 farklı türünün görüldüğünü duyurdu. Danimarka’da, İngiltere’de ortaya çıkan, Kovid-19’un mutasyona uğramış, daha hızlı yayılan türü B117’nin yanı sıra Güney Afrika’da ortaya çıkan B1351 ile Brezilya’da ortaya çıkan P1 türlerine de rastlanmıştı.

 

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