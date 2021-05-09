Danimarka’da Kadir Gecesi’nde yeni cami mutluluğu

ÜLKEDE 30 camiyi çatısı altında bulunduran ve en büyük İslami kuruluş olan Danimarka Türk Diyanet Vakfı çatısı altında temelden inşa edilen 4’üncü cami olma özelliği taşıyan Fatih Camisi’nde topluca kılınan ilk namaz cemaatte bayram havası oluşturdu. Camide koronavirüs (Kovid-19) önlemleri altında Kadir Gecesi dolayısıyla düzenlenen programda Kopenhag Din Hizmetleri Müşaviri Hüseyin Gündoğar, din görevlileri Mehmet Dindi ve Abdülselam Yılmaz dua etti ve Kur’an-ı Kerim okudu. Program sosyal medya üzerinden de canlı yayımlandı.

Fatih Camisi’nde cemaatle ilk namazın kılınmasına ve caminin hizmete girmesine ilişkin AA muhabirine açıklamalarda bulunan Kopenhag Din Hizmetleri Müşaviri Gündoğar, şunları söyledi: “Uzun zamandır çok emek verdiğimiz ve açılışı için de sabırsızlıkla beklediğimiz bir andı. Bu cami için cuma günü (7 Mayıs) nasip oldu ve iskan izni çıktı. Danimarka makamları onayladı. Bizler de bugün teravih namazıyla Kadir Gecesi olması hasebiyle de bugün ilk cemaatle namazımızı kılalım istedik. Danimarka’ya güzel bir cami kazandırdık. Camimiz modern bir mimaride inşa edildi, Türk kültürünü yansıtan dokuların yanı sıra Kufi hat yazısı da olmak üzere, İslam coğrafyasının farklı bölgelerinden motifler de caminin iç mimarisinde kullanıldı.” Ballerup Türk Kültür Derneği Başkanı Ayhan Asmalı (solda), Fatih Camisi din görevlisi Abdülselam Yılmaz (ortada), Ballerup Türk Kültür Derneği Başkan Yardımcısı Ahmet Karakoç (sağda) açıklamada bulundu.

Avrupa’ya çalışmak için gelen ilk nesil gurbetçiler ile yeni neslin cami ihtiyaçlarının farklı olduğuna işaret eden Gündoğar, ihtiyacın sadece namaz kılınan bir yer olmadığını, her yaştan kişinin camide kendisinden bir şey hissedeceği külliyelerin inşa edilmesi gerektiğini, Fatih Camisi’nin de külliye şeklinde olduğunu söyledi. Salgın sürecinin imkân vermesi durumunda daha geniş katılımla resmi bir açılış düzenleneceğine işaret eden Gündoğar, caminin finansmanının cemaat ve hayırseverler tarafından yapıldığını belirterek yapımı konusunda kendilerine yardımcı olan Ballerup Belediyesi’ne de teşekkür etti.

BAYRAM HEDİYESİ OLDU

Fatih Camisi’nin bağlı bulunduğu Ballerup Türk Kültür Derneği Başkanı Ayhan Asmalı, Ballerup kentinde 1985 yılında küçük bir mekanda mescit olarak ilk adımı attıklarını, artan cemaat ve ihtiyaçlarla ilk olarak 1990’larda bir bina satın aldıklarını, o binanın da zamanla yetersiz kalması nedeniyle 2015’te şimdiki projeye başladıklarını belirtti. Asmalı, caminin iskân izninin alınmasıyla cemaatle ilk namazın kılınmasının kendileri için erken bir bayram hediyesi olduğunu ve çok mutlu olduklarını söyledi.

Cami din görevlisi Abdülselam Yılmaz da camide ilk namazı kıldırmanın kendisine nasip olması nedeniyle çok mutlu olduğunu kaydetti. Yılmaz, Avrupa’da camilerin artık sadece namaz kılınan yerler değil, sosyal ve kültürel faaliyetlerin yapıldığı, çocukların ve gençlerin severek ve koşarak geldiği birer sosyal tesis olduğunu ifade ederek camilerinin de bu tanıma müsait olduğunu ve böylece her yaş grubundan cemaati vakit namazlarının dışında da camide ağırlayacaklarını belirtti. Yaklaşık 26 milyon krona (35 milyon lira) mal olan ve 1000 metrekare kapalı alan ile 400 metrekare bodrumu olan caminin proje liderliğini üstlenen Ballerup Türk Kültür Derneği Başkan Yardımcısı Ahmet Karakoç da proje başlangıcından bu yana uzun bir süreç geçirdiklerini ve yeni cami binasıyla gelecek 50 yıl için iyi bir yatırım yaptıklarını söyledi. Caminin ibadete açılmasından dolayı çok mutlu olduklarını belirten Karakoç, kadınlar için de bölümü bulunan camide, ibadethane olarak 400 metrekare alan olduğunu ve yaklaşık 600 kişinin aynı anda ibadet edebileceğini kaydetti. Karakoç, imar planında bir şansları olmadığı için caminin kubbesiz ve minaresiz olduğunu ancak caminin tavanına kubbeyi andıran bir pencere yaptıklarını aktardı.