Danimarka’da da önlemler gevşetildi

YAKLAŞIK 40 yıldır kuaförlük yapan ve Danimarka’nın en eski Türk kuaförlerinden Hüseyin Özcan, ilk iş günü olması nedeniyle yoğunluk yaşandığını vurguladı. Özcan, “Salonuma dezenfektan koydum. Her müşteriden sonra ellerimi yıkıyorum ve malzemelerimi temizliyorum. İçeriye müşterileri tek tek alıyorum. İçeride müşteri varsa yeni gelen müşteri dışarıda bekliyor” dedi. Özcan’ın müşterilerinden Johnny Mogensen, “En son bir ay önce burada saçlarımı kestirmiştim. Şimdi tekrar gelebildiğim için çok mutluyum” dedi. Randevu alan Jacob Jespersen de, “Evde kaldığım süreyi koşarak ve güneşli havanın tadını çıkararak geçirdim. Gördüğünüz gibi saçım da uzadı ve artık kestirmek istiyorum” ifadelerini kullandı.

'TELEFONLARIM SUSMADI'

Yaklaşık 10 yıldır Danimarka’da kuaförlük yapan İran kökenli Azadeh Tabrizi ise, “Hükümetin aldığı kararlardan sonra caddelerin birden boşalması ve müşterilerin birden yok olması üzücüydü. Bizleri ekonomik olarak da etkiledi. Evde yapacak bir şey yoktu, sadece hayatın normale dönmesini bekledik” diye konuştu. Tabrizi, yeniden açılsalar da bir dizi önlem aldığını belirterek, tek tek müşteri kabul ettiğini söyledi. Kesim yaparken maske kullandığını belirten Tabrizi, her müşteri sonrasında da kullandığı ekipmanları dezenfekte ettiğini kaydetti. Tabrizi, hükümetin kuaförlerin açılacağını duyurmasıyla hafta sonundan bu yana telefonlarının susmadığını, gelecek 2 hafta için randevuların neredeyse dolduğunu ifade etti.

Kademeli olarak normal hayata bugün itibarıyla dönmeye başlayan Danimarka’da, geçen hafta çarşamba günü, kreş ve ilkokullarda eğitim yeniden başlamıştı.