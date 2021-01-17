Danimarka’da, 2 ayda 256 mutasyona uğramış vaka tespit edildi

Sağlık yetkilileri, geçen yıl kasım ayı ortası ile 10 Ocak tarihleri arasında toplam 256 kişide, ilk olarak İngiltere’de görülen mutasyona uğramış ve daha bulaşıcı korona virüs türünün tespit edildiğini açıkladı. Hükümet, mutasyona uğramış virüsün yayılmasını engellemek için kapatmanın 3 hafta daha uzatıldığını duyurdu.