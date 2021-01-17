MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerAvrupa HaberleriDanimarka’da, 2 ayda 256 mutasyona uğramış vaka tespit edildi
GeriAvrupa Danimarka’da, 2 ayda 256 mutasyona uğramış vaka tespit edildi
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Avrupa
İHA / Fotoğraf: AFP
Haber Giriş: 17.01.2021 - 09:59 | Son Güncelleme:

Danimarka’da, 2 ayda 256 mutasyona uğramış vaka tespit edildi

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Danimarka’da, 2 ayda 256 mutasyona uğramış vaka tespit edildi
Abone Olgoogle-news

Koronavirüs salgını ile mücadele eden ülkelerden Danimarka’dan, mutasyona uğramış virüs türüne ilişkin endişe verici bir haber geldi.

Sağlık yetkilileri, geçen yıl kasım ayı ortası ile 10 Ocak tarihleri arasında toplam 256 kişide, ilk olarak İngiltere’de görülen mutasyona uğramış ve daha bulaşıcı korona virüs türünün tespit edildiğini açıkladı. Hükümet, mutasyona uğramış virüsün yayılmasını engellemek için kapatmanın 3 hafta daha uzatıldığını duyurdu.

 

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle