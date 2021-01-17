İHA / Fotoğraf: AFP
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Danimarka’da, 2 ayda 256 mutasyona uğramış vaka tespit edildi
Koronavirüs salgını ile mücadele eden ülkelerden Danimarka’dan, mutasyona uğramış virüs türüne ilişkin endişe verici bir haber geldi.
Sağlık yetkilileri, geçen yıl kasım ayı ortası ile 10 Ocak tarihleri arasında toplam 256 kişide, ilk olarak İngiltere’de görülen mutasyona uğramış ve daha bulaşıcı korona virüs türünün tespit edildiğini açıkladı. Hükümet, mutasyona uğramış virüsün yayılmasını engellemek için kapatmanın 3 hafta daha uzatıldığını duyurdu.
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