Danimarka, sığınmacı kamplarını yurt dışına taşıyor

BUGÜN parlamentoda son defa görüşülen ve oylanan yasa tasarısı, hükümeti oluşturan Sosyal Demokrat Parti’nin yanı sıra sağ görüşlü ve aşırı sağ görüşlü partilerin de desteğiyle parlamentoda kabul edildi. Yasa tasarısının kabulü için 70 parlamenter oy kullanırken 24 parlamenter ise yasa tasarısına karşı oy kullandı. Danimarka hükümeti, yasayla Danimarka’dan sığınma talebinde bulunan sığınmacıları, durumları netleşene kadar yurt dışındaki sığınmacı kamplarında tutacak.

RUANDA’YI ZİYARET ETMİŞTİ

Danimarka’ya sığınmacı olarak gelen ve başvurusu kabul edilmeyenler de bu kamplara gönderilecek. Danimarka Göç Bakanı Mattias Tesfaye, geçen ay yaptığı açıklamada, Danimarka’nın Avrupa’nın dışında sığınmacı kabul kampları kuracağını belirtmişti. Tesfaye, birkaç ülkenin Danimarka’nın bu fikrine sıcak baktığını aktarmış ve nisan ayında Ruanda’yı ziyaret etmişti. Ziyarette, Danimarka ve Ruanda arasında sığınmacılar konusunda 2 anlaşma imzalanmıştı.