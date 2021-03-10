Danimarka, camilere yurt dışından bağışları sınırlandırdı

DÜN oylanarak kabul edilen yasaya göre, Göç Bakanlığı, Danimarka demokratik değerlerine zarar verdiği değerlendirilen yurt dışındaki tüzel kişi, gerçek kişi, kuruluş ve devlet kurumlarını ‘yasak listesine’ alacak. Göç Bakanlığı’nın yasak listesinde yer alanlar, ülkedeki herhangi bir STK ya da inanç grubuna, tek seferde ya da 1 yıl içinde en fazla 10 bin kron (1350 euro) bağış yapabilecek. STK ile camilerin de içinde bulunduğu inanç grupları, listede yer alanlardan bakanlığın belirlediği meblağdan daha yüksek bağış ya da destek alması halinde parayı iade edecek.