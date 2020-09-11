Danimarka Başbakanı Frederiksen sünnet yasağına karşı

DANİMARKA kamuoyunda son günlerde tartışılan sünnet yasağı ile ilgili sosyal medya hesabından açıklamada bulunan Frederiksen, İkinci Dünya Savaşı’nda 6 milyondan fazla Yahudi’nin yaşamını yitirdiğine işaret ederek, “İkinci Dünya Savaşı’nın bitmesinin ardından partim Sosyal Demokrat Parti, Danimarka’da Yahudilerin tekrar zulüm görmeyeceği sözü verdi. Bu sözü yineliyorum” dedi. Daha önce sünnet yasağından yana olduğunu ancak fikrinin değiştiğini kaydeden Frederiksen, “Danimarka, dünyada bir ilk olarak, Yahudi kültürünün merkezinde ve Yahudi yaşamının bir parçası olan ritüellerden birini yasaklamalı mı? Ve böylece yasağın amacı değilken, Yahudilerin Danimarka’da istenmediği mesajı mı vermeli? Ben böyle düşünmüyorum. Yahudiler Danimarka’da yaşamlarını kendilerine özgü yaşayabilmeli. Yüzyıllardır olduğu gibi” ifadelerine yer verdi

MÜSLÜMANLARDAN BAHSETMEDİ

Frederiksen, sünnet yasağına tamamen karşı olduğunu açıklasa da bu alanda bazı düzenlemeler yapabileceklerini bildirdi. Vatandaşların dini tercihlerinin kayıt altına alınmadığı Danimarka’da, yaklaşık 6 bin arasında Yahudi’nin yaşadığı varsayılırken, Frederiksen’in ülkede yaşadığı tahmin edilen yaklaşık 350 bin Müslüman’dan bahsetmemesi dikkat çekti. Danimarka’da yılda bin ila 2 bin kişinin sünnet olduğu tahmin ediliyor.