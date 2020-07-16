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Hürriyet
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Avrupa
AA / Fotoğraflar: Reuters
Haber Giriş: 16.07.2020 - 11:13,Son Güncelleme:

Danimarka Başbakanı Frederiksen evlendi

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Danimarka Başbakanı Frederiksen evlendi
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Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen, yönetmen Bo Tengberg ile hayatını birleştirdi.

Geçen yıl yapılan parlamento seçiminden zaferle ayrılarak başbakan olan 43 yaşındaki Mette Frederiksen, 55 yaşındaki film yönetmeni Bo Tengberg ile Mön kasabasındaki Magleby Kilisesi’nde yapılan nikahla evlendi. Geçen yıl evlenmeyi planlayan çiftin düğünü, seçimlere denk geldiği için bu yıla ertelenmişti. 18 Temmuz’da yapılması planlanan düğün, AB Zirvesi nedeniyle yine ertelenmişti. Çift, dün sürpriz bir nikahla hayatını birleştirdi. İlk evliliğini iletişimci Erik Harr ile yapan Frederiksen’in, Harr’dan 17 yaşında Ida Feline adında bir kızı ve 14 yaşında Magne adında bir oğlu bulunuyor. Frederiksen ve Harr çifti 2003-2014 yılları arasında evli kalmıştı. Tengberg’in ise 2 evlilikten 3 çocuğu bulunuyor.

Danimarka Başbakanı Frederiksen evlendi

 

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