Danimarka, aşıda ilk ve ikinci doz aralığını 3 hafta uzattı

SAĞLIK İdaresi, bu sayede ilk doz aşı olacak kişilerin en az bir hafta daha önce aşılanacağını bildirdi. Hızlı aşılama sayesinde daha fazla kişinin Kovid-19’a karşı daha hızlı bağışıklık kazanacağı öngörüsünde bulunan yetkililer, uygulamayı yürürlüğe koydu. 5.8 milyon nüfuslu ülkede 1 milyon 142 bin 46 kişiye ilk doz, 549 bin 173 kişiye de ikinci doz aşılar uygulandı.