MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerAvrupa HaberleriDanimarka, aşıda ilk ve ikinci doz aralığını 3 hafta uzattı
GeriAvrupa Danimarka, aşıda ilk ve ikinci doz aralığını 3 hafta uzattı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Avrupa
AA / Fotoğraflar: dpa
Haber Giriş: 23.04.2021 - 10:23 | Son Güncelleme:

Danimarka, aşıda ilk ve ikinci doz aralığını 3 hafta uzattı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Danimarka, aşıda ilk ve ikinci doz aralığını 3 hafta uzattı

Danimarka devlet yayıncısı DR’nin Sağlık İdaresi’ne dayandırdığı haberine göre, daha fazla kişiye ilk doz aşıyı uygulamak isteyen Danimarka, Kovid-19’a karşı aşılama programında, ilk ve ikinci doz arasındaki süreyi 3 haftadan 6 haftaya çıkardı.

SAĞLIK İdaresi, bu sayede ilk doz aşı olacak kişilerin en az bir hafta daha önce aşılanacağını bildirdi. Hızlı aşılama sayesinde daha fazla kişinin Kovid-19’a karşı daha hızlı bağışıklık kazanacağı öngörüsünde bulunan yetkililer, uygulamayı yürürlüğe koydu. 5.8 milyon nüfuslu ülkede 1 milyon 142 bin 46 kişiye ilk doz, 549 bin 173 kişiye de ikinci doz aşılar uygulandı.

 

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi