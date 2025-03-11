Daniel Günther ‘Lahana Kralı’ seçildi

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AŞAĞI Saksonya eyaletinin başkent Berin’deki Eyalet Temsilciliği’nde düzenlenen ödül törenine siyaset, ekonomi, kültür başta olmak üzere farklı çevrelerden 280’e yakın davetli katıldı. SPD’li Aşağı Saksonya Eyalet Başbakanı Stephan Weil, katılımcıları selamlarken, konuklara 260 kilo lahana, 45 kilo sosis, 90 kilo Kassel somonu, 28 kilo kavrulmuş iç yağı ikram edildi. Schleswig-Holstein’ın 2017 yılından beri başbakanlığını yapan CDU’lu politikacıya ödülünü SPD’li Oldenburg Büyükşehir Belediye Başkanı Jürgen Krogmann takdim etti.