Daniel Günther ‘Lahana Kralı’ seçildi

OLDENBURG
Oluşturulma Tarihi: Mart 11, 2025 11:06
Almanya’nın Schleswih-Holstein Eyalet Başbakanı CDU’lu Daniel Günther, Oldenburg kentinin geleneksel “Lahana Kralı” seçildi.
AŞAĞI Saksonya eyaletinin başkent Berin’deki Eyalet Temsilciliği’nde düzenlenen ödül törenine siyaset, ekonomi, kültür başta olmak üzere farklı çevrelerden 280’e yakın davetli katıldı. SPD’li Aşağı Saksonya Eyalet Başbakanı Stephan Weil, katılımcıları selamlarken, konuklara 260 kilo lahana, 45 kilo sosis, 90 kilo Kassel somonu, 28 kilo kavrulmuş iç yağı ikram edildi. Schleswig-Holstein’ın 2017 yılından beri başbakanlığını yapan CDU’lu politikacıya ödülünü SPD’li Oldenburg Büyükşehir Belediye Başkanı Jürgen Krogmann takdim etti.ESKİ TÜRKİYE BÜYÜKELÇİSİ DE ALMIŞTI
SPD’li Federal İçişleri Bakanı Nancy Faeser ile İmar ve İskan Bakanı Klara Geywitz’in de hazır bulunduğu etkinlikte kısa bir konuşma yapan Daniel Günther
, “Oldenburg Lahana Kralı olmaktan gerçekten onur duyuyorum” derken, kendisini bu ödüle layık görenlere teşekkür etti. Daha önceki yıllarda Almanya
’nın eski Başbakanları Helmut Schmidt (SPD), Helmut Kohl (CDU) ve Angela Merkel (CDU) ile Türkiye’nin eski Berlin Büyükelçisi Hüseyin Avni Karslıoğlu da “Lahana Kralı” seçilip 1956 yılından beri verilen bu ödülü almıştı.