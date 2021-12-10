Daniel Farke'den Beşiktaş'a ret

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Beşiktaş'ta Sergen Yalçın ile yolların ayrılmasının ardından teknik direktör arayışları sürüyor.

Alman teknik adam Daniel Farke sezon ortasında takım çalıştırmak istemediğini belirterek teşekkür edip, siyah-beyazlıların teklifini reddetti. Ayrıca Farke ile maaş konusunda da anlaşma sağlanamamıştı.

Daniel Farke'nin kariyeri

Daniel Farke, teknik direktörlük kariyerine ülkesi Almanya'da başlamıştı. Lippstadt'ın başında hem sportif direktör hem de teknik direktör olarak görev yaptı ve 2009'dan 2015'e kadar çalıştırdığı takımıyla altıncı lig seviyesinden dördüncü seviyeye kadar yükseldi. Sonrasında Borussia Dortmund'un ikinci takımında 2 yıl görev yaptı. Dortmund ile sözleşmesini uzatamaması sonrası o dönem Championship'te bulunan Norwich City'nin başına geçti. 2017'de Norwich'in başına geçtikten sonra 2018-19 sezonu sonunda İngiliz ekibini Premier Lig'e çıkardı.

2019-20 sezonu sonunda Norwich, yeniden Championship'e dönerken Farke yönetiminde 2020-21 sezonunda 97 puan ile kulüp rekorunu kırıp Championship'te zafere ulaştılar ve takım, yeniden Premier Lig'de yer alma hakkını kazandı.

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6 Kasım 2021'de Farke, Brentford deplasmanında takımı 2-1 kazanarak ilk galibiyetini alırken görevden alındı.